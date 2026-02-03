राष्ट्रीय

India-US Trade Deal : 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि, किरण रिजिजू ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों

Karan Panchal3 February 2026 - 1:02 PM
1 minute read
India-US Trade Deal
India-US Trade Deal : 39 देशों के साथ FTA बड़ी उपलब्धि, किरण रिजिजू ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथों

India-US Trade Deal : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स (FTA) की महत्वता को बताया। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की वैश्विक स्थिति सशक्त होगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद बताया कि अब तक भारत ने 39 देशों के साथ FTA किए हैं, जिसमें यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे विकसित देश शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का स्वागत किया गया। वहीं पीएम मोदी को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया।

यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ हस्ताक्षर

बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की प्रमुख विशेषताओं और टैरिफ कटौती पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि भारत की आर्थिक ताकत को वैश्विक स्तर पर पहचाना गया है, जिसका परिणाम है कि यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे बड़े साझेदार भारत के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, पर व्यापार समझौतों पर सवाल उठाने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस तथ्यों के बिना भ्रम फैला रही है।

कांग्रेस पार्टी को लिया आड़े-हाथों

किरण रिजिजू ने कहा कि इन ऐतिहासिक समझौतों के चलते एनडीए सांसदों में उत्साह का माहौल देखने को मिला और सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई दी। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्यवश विपक्ष इन व्यापार समझौतों पर सवाल खड़े कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अधूरी जानकारी और गलत आंकड़ों के आधार पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। रिजिजू ने कहा कि देश के हित में लिए गए फैसलों पर राजनीति करने के बजाय विपक्ष को जिम्मेदारी से तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें- Lonavala Trekking Trip : Law स्टूडेंट की ट्रेकिंग के दौरान मौत, गहरी खाई से मिला शव

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 February 2026 - 1:02 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of Lonavala Trekking Trip : Law स्टूडेंट की ट्रेकिंग के दौरान मौत, गहरी खाई से मिला शव

Lonavala Trekking Trip : Law स्टूडेंट की ट्रेकिंग के दौरान मौत, गहरी खाई से मिला शव

3 February 2026 - 12:22 PM
Photo of पश्चिम बंगाल में ED की कई जगह छापेमारी, कोयला-रेत खनन मामले में बड़ा एक्शन

पश्चिम बंगाल में ED की कई जगह छापेमारी, कोयला-रेत खनन मामले में बड़ा एक्शन

3 February 2026 - 11:24 AM
Photo of सोना-चांदी की गिरावट पर ब्रेक, चांदी 21,000 रुपये तेजी के साथ महंगी

सोना-चांदी की गिरावट पर ब्रेक, चांदी 21,000 रुपये तेजी के साथ महंगी

3 February 2026 - 10:38 AM
Photo of अमेरिका के टैरिफ घटाने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई, राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया

अमेरिका के टैरिफ घटाने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई, राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया

3 February 2026 - 9:51 AM
Photo of भारत-अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा बदलाव : रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18%, तेल खरीद और व्यापार समझौते पर भी सहमति

भारत-अमेरिका ट्रेड डील में बड़ा बदलाव : रेसिप्रोकल टैरिफ घटकर 18%, तेल खरीद और व्यापार समझौते पर भी सहमति

3 February 2026 - 8:30 AM
Photo of सदन की बहस के बाद सोशल मीडिया पर बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी के बाद साझा किए पत्रिका के महत्वपूर्ण अंश

सदन की बहस के बाद सोशल मीडिया पर बवाल, कांग्रेस ने बीजेपी के बाद साझा किए पत्रिका के महत्वपूर्ण अंश

2 February 2026 - 7:30 PM
Photo of राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

राहुल गांधी के आरोप हुए बेबुनियाद, बीजेपी ने जारी किया पूर्व सेना प्रमुख नरवणे का वीडियो

2 February 2026 - 6:27 PM
Photo of राहुल गांधी के डोकलाम बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जताई आपत्ति

राहुल गांधी के डोकलाम बयान पर लोकसभा में हंगामा, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने जताई आपत्ति

2 February 2026 - 2:22 PM
Photo of 6 फरवरी तक SC/ST एक्ट नहीं हटा तो…अलंकार अग्निहोत्री ने दी केंद्र को बड़ी चेतावनी

6 फरवरी तक SC/ST एक्ट नहीं हटा तो…अलंकार अग्निहोत्री ने दी केंद्र को बड़ी चेतावनी

2 February 2026 - 1:14 PM
Photo of India vs Pakistan मुकाबले पर सस्पेंस, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार

India vs Pakistan मुकाबले पर सस्पेंस, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खेलने से किया इनकार

2 February 2026 - 8:25 AM
Back to top button