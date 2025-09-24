Bihar

भ्रष्टाचार के आरोपों पर आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी नेताओं पर साधा निशाना : कहा- पद छोड़कर चले जाना चाहिए

Ajay Yadav24 September 2025 - 9:56 AM
2 minutes read
Bihar News :
भ्रष्टाचार के आरोपों पर आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी नेताओं पर साधा निशाना: कहा- पद छोड़कर चले जाना चाहिए

फटाफट पढ़ें

  • आरके सिंह ने नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
  • डिप्टी सीएम पर फर्जी डिग्री व हत्या के आरोप
  • मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप
  • सफाई न देने वालों को पद छोड़ने की चेतावनी
  • प्रशांत किशोर के आरोपों से पार्टी में हलचल

Bihar News : पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को घेरा है. उन्होंने प्रशांत किशोर के जरिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, मंत्री मंगल पांडे और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उन सभी के खिलाफ मोर्चा खोला दिया है.

उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए

आरके सिंह ने कहा कि जिन लोगों पर आरोप लगा है, वे सामने आकर अपनी सफाई दें. यदि उनके पास कोई सफाई नहीं है, तो उन्हें पद छोड़कर चले जाना चाहिए. पार्टी की छवि को धूमिल नहीं किया जा सकता. चार से पांच दिन हो गए अब तक किसी ने सफाई नहीं दी. इसका मतलब दाल में कुछ काला है. उन्होंने कहा कि सफाई नहीं देने से पार्टी और सरकार की छवि खराब हो रही है. जनता को लग रहा है कि प्रशांत किशोर के जरिए लगाए गए आरोप सहीं है, इसलिए ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं. अगर आरोप गलत हैं तो इन नेताओं को प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करना चाहिए.

डिप्टी सीएम पर फर्जी डिग्री व हत्या के आरोप

उन्होंने कहा कि “डिप्टी सीएम को 7वीं फेल बताया जा रहा है. उन पर फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वे अपने दस्तावेज और डिग्री दिखाए. हत्या का आरोपी बताया जा रहा है अगर नहीं हैं तो बताइए. प्रदेश अध्यक्ष पर मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लग रहा है. बताइये अपने कैसे गलत तरीके से हड़पा? आपको भी हत्या का आरोपी बताया जा रहा है इस पर बोलिए.”

आरके सिंह ने कहा कि मंगल पांडे पर करोड़ों रूपये कमाने के आरोप लगे है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया. अगर इन लोगों के पास सफाई नहीं है तो बीजेपी को फैसला करना चाहिए कि सरकार में बने रहने का अधिकार है या नहीं और क्या वे पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहना उचित है.

चार बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए

आरके सिंह ने कहा कि “जदयू के मंत्री अशोक चौधरी पर 200 करोड़ के जमीन मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, वरना जनता में गलत संदेश जाएगा और चुनाव में नुकसान होगा.

बता दें कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि हर चीज में घूस लिया जाता है. कोई काम बिना पैसे के नहीं होता. कमीशनखोरी चरम पर है. जनता का खून चूसा जा रहा है. उन्होंने एनडीए के चार बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

