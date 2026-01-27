Odisha News : गणतंत्र दिवस के मौके पर ओडिसा के जगतसिंहपुर जिले से एक बुरी खबर सामने आई है। यहां 10वीं कक्षा के छात्र की उस वक्त मौत हो गई जब वह ध्वज उतार रहा था। इसी दौरान छात्र को करंट लगी और उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में मातम पसर गया।

ध्यान नहीं जाने से हुआ हादसा

घटना कूजांग थाना क्षेत्र के समागोल इलाके की है, जहां 10वीं कक्षा का छात्र देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ध्वज उतार रहा था और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, इलाके के एक निजी कोचिंग सेंटर में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया था। शाम के समय जब झंडा उतारने का समय हुआ तब मृतक लोहे की पाइप के पास से गुजर रहे हाईटेंशन बिजली तार को नहीं देख पाया और उसकी चपेट में आ गया।

मृत छात्र की पहचान

करंट लगने के बाद छात्र मौके पर ही गिर पड़ा। वहीं घटना के बाद आसपास मौजूद लोग छात्र को तत्काल कूजांग अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत छात्र की पहचान ओम प्रकाश द्विवेदी के रूप में हुई है, जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करता था और अपने मामा के घर पर रह रहा था।

ये भी पढ़ें – पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न स्थानों पर जिला स्तरीय समारोहों में फहराया राष्ट्रीय ध्वज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप