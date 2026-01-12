Biharराजनीति

पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की होगी JDU में वापसी!…राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज

Shanti Kumari12 January 2026 - 6:39 PM
Bihar Politics

Bihar Politics : पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मजबूत स्तंभ रहे आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की संभावना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वर्तमान में जनसुराज पार्टी में कार्यरत आरसीपी सिंह ने इस बात का संकेत स्वयं अपने बयानों के माध्यम से दिया है। जेडीयू में वापसी के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा कि इंतजार कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ भी की।

एक-दूसरे से नहीं हुई मुलाकात

दरअसल, रविवार को पटेल समाज ने दही-चूड़ा भोज का आयोजन किया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार आए थे, और आरसीपी सिंह को भी बुलाया गया था। हालांकि, दोनों नेता अलग-अलग समय पर पहुंचे और उनकी मुलाकात नहीं हुई। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद मीडिया के सवाल पर आरसीपी ने कहा कि मैं 25 सालों से CM नीतीश कुमार को जानता हूं, और मुझसे बेहतर उनको कोई नहीं जानता।

आरसीपी सिंह ने की सीएम नीतीश की तारीफ

जेडीयू में वापसी के सवाल पर आरसीपी सिंह ने कहा खरमास खत्म होने का इंतजार कीजिए। इस दौरान उन्होनें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि वह बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं और राज्य की जनता नीतीश कुमार को पसंद करती है।

जन सुराज पार्टी में शामिल हुए आरसीपी सिंह

बता दें कि नीतीश कुमार के NDA में वापस आने के बाद बीजेपी में आरसीपी सिंह की स्थिति असहज हो गई थी। साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरसीपी सिंह जन सुराज पार्टी में शामिल हुए थे। जन सुराज के ही चुनाव चिन्ह पर उनकी बेटी लता सिंह ने अस्थावां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

वहीं अब चर्चा है कि जेडीयू संगठन को मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह जैसे नेताओं को दोबारा पार्टी में शामिल करना चाहती है। हालांकि, इस पर अभी किसी का आधिकारिक बयान नहीं आया है।

