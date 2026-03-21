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अप्रैल से राशन कार्ड धारकों को तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा, सरकार का बड़ा फैसला

Shanti Kumari21 March 2026 - 4:51 PM
1 minute read
Ration Card

Ration Card : देश में करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए अप्रैल महीना राहत लेकर आया है। सरकार ने एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अब लाभार्थियों को एक साथ तीन महीने का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला सीधे तौर पर आम लोगों के बजट और समय दोनों को राहत देगा।

अप्रैल, मई और जून का राशन एक बार में

नई व्यवस्था के अनुसार पात्र राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून 2026 का राशन एक ही बार में दिया जाएगा। इसका उद्देश्य बार-बार राशन की दुकान पर जाने की जरूरत को खत्म करना और वितरण प्रणाली को सरल बनाना है। इससे उन लोगों को खास फायदा होगा जो नौकरी या अन्य कारणों से हर महीने समय नहीं निकाल पाते।

भीड़ और समय की बचत होगी

इस कदम से राशन दुकानों पर भीड़ कम होगी और वितरण प्रक्रिया अधिक सुचारु बनेगी। कई बार लोग किसी कारणवश समय पर राशन नहीं ले पाते, लेकिन अब तीन महीने का कोटा एक साथ मिलने से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।

फेयर प्राइस शॉप से मिलेगा राशन

लाभार्थियों को अपने नजदीकी फेयर प्राइस शॉप पर जाकर तय समय के अनुसार राशन प्राप्त करना होगा। वितरण के दौरान ई-पॉस मशीन और डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। राशन लेने के समय कार्ड या आधार से जुड़ी जानकारी साथ रखना जरूरी होगा।

ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों को विशेष लाभ

इस योजना का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा, जहां हर महीने राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब एक बार में तीन महीने का राशन मिलने से समय, पैसा और मेहनत तीनों की बचत होगी।

बुजुर्गों और महिलाओं को भी राहत

यह व्यवस्था बुजुर्गों और महिलाओं के लिए भी काफी मददगार साबित होगी, जिन्हें बार-बार घर से बाहर निकलना कठिन होता है। कुल मिलाकर यह कदम राशन वितरण को आसान और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

ये भी पढ़ें – शुगर कंट्रोल कैसे करें? डायबिटीज मरीजों के लिए आसान और प्रभावी उपाय

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Shanti Kumari21 March 2026 - 4:51 PM
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