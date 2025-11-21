Uttar Pradeshराजनीति

Up News : समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे ने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम लिए बिना निशाना साधा, जिससे सियासत गर्मा गई है. सपा नेता ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़े तभी पता चलेगा कि असली दबदबा किसका है.

बृजभूषण सिंह पर सपा नेता का निशाना

सपा नेता रमाकांत दुबे का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वह सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की महारैली में जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं, उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह पर निशाना साधते हुए सपा सरकार के समय को याद दिलाई और कहा कि उनकी इज्जत तो समाजवादियों ने ही बचाई थी.

सपा के समय में असली दबदबा

सपा नेता ने मंच से कहा कि मीडिया में आप लोग दबदबा सुनते रहते हैं. लेकिन असली दबदबा वही है जो समाजवादी पार्टी के समय था. उन्होंने कहा कि जब सपा की सरकार थी और पार्टी मजबूत थी, तब आप बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए, तब आपकी इज्जत समाजवादियों ने ही बचाई और आपको जीत दिलाकर आगे पहुंचाया.

मां ने दूध पिलाया है तो…..

रमाकांत दुबे ने कहा कि “आज आप फिर वहां चले गए हो और चाटुकारिता करते हो, कहते हो दबदबा था..दबदबा रहेगा. मैं आपको चैलेंज देता हूं कि अगर आपकी मां ने दूध पिलाया है, तो देवीपाटन मंडल की किसी भी विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ो. तभी असली औकात और दबदबे का पता चलेगा.

रमाकांत दुबे के बारे में कुछ जानकारी

आपको बता दें कि सपा नेता रमाकांत दुबे बलरामपुर के रेहरा बाजार क्षेत्र के अधीनपुर गाँव के रहने वाले हैं. वो बलरामपुर सीट से टिकट के दावेदार भी रह चुके हैं. उनकी बहू शिल्पीराज अनुसूचित जाति समुदाय से आती हैं. जबकि वो ब्राह्मण समाज से हैं. वर्ष 2005 में वो निर्दलीय जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुके हैं.

