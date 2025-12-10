Bomb Threat : राजस्थान हाई कोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है. यह तीन दिन में लगातार तीसरी धमकी है. कोर्ट परिसर में लगातार तीन दिन से हाई सिक्योरिटी के बीच सघन जांच जारी है. वहीं, बीते छह दिनों में यह कोर्ट को चौथी धमकी मिली है.

मौके पर पहुंची पुलिस

धमकी मिलने के बाद फिर हड़कंप मच गया और मौके पर पुलिस, एटीएस और बॉम्ब स्क्वॉड पहुंच गए. कोर्ट परिसर को खाली कराया गया और सभी कोनों में सर्च ऑपरेशन किया गया. फिलहाल, पुलिस ने कोई संदिग्ध नहीं पाया है और कोर्ट परिसर को रोजमर्रा के काम के लिए सामान्य कर दिया गया है.

पुलिस और साइबर टीम जांच में जुटी

चिंता की बात यह है कि अब तक धमकी देने वाले का स्रोत पता नहीं चल सका है. लगातार तीन दिन से हाई कोर्ट की सुरक्षा को चुनौती दी जा रही है, लेकिन पुलिस अब तक आरोपी का पता नहीं लगा सकी है. साइबर पुलिस इस मामले में लगातार जांच और कार्रवाई कर रही है.

सुनवाई प्रभावित वकील नाराज

धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद कोर्ट रूम्स को खाली कराया गया, जिससे तीसरे दिन भी मुकदमों की सुनवाई प्रभावित रही. लगातार हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अब केंद्रीय एजेंसियों की मदद ली जाएगी.

छह दिन में चौथी बार बम की धमकी मिलने के बाद वकीलों ने गहरी नाराजगी जताई है. वकीलों का कहना है कि प्रशासन और सरकार को इस मामले में सख्त कदम उठाने चाहिए.

