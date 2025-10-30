Punjabराज्य

पंजाब सरकार का बड़ा कदम: 6.65 लाख विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को ₹693 करोड़ की सहायता

Shanti Kumari30 October 2025 - 7:00 PM
पंजाब की सामाजिक सुरक्षा मंत्री डॉ. बलजीत कौर — विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को ₹693 करोड़ की सहायता जारी

Chandigarh : मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार राज्य के हर वर्ग के कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में सरकार द्वारा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करने और उनके जीवन में सुख-सुविधा लाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत उनके हित में बड़ी वित्तीय राशि जारी की गई है।

यह जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पंजाब सरकार द्वारा अब तक ₹693.04 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

6.65 लाख से अधिक महिलाएं ले रहीं योजना का लाभ

उन्होंने बताया कि राज्य की 6,65,994 विधवाएं और निराश्रित महिलाएं इस योजना के तहत वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर रही हैं। डॉ. कौर ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने का एक सराहनीय प्रयास है।

महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने पर सरकार का जोर

डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि मान सरकार का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि महिलाओं को सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करना है। सरकार चाहती है कि हर महिला आत्मनिर्भर बने और अपनी जिंदगी सम्मान और गरिमा के साथ जी सके। इसी कारण राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लगातार और अधिक मजबूत व प्रभावशाली बनाने पर ध्यान दे रही है।

डॉ. कौर ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार द्वारा विधवाओं और निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए ₹1170 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को जमीनी स्तर पर सुचारू और पारदर्शी ढंग से लागू किया जाए, ताकि हर पात्र लाभार्थी तक इस योजना का लाभ पहुँच सके।

