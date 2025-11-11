Chandigarh : मरहूम केंद्रीय मंत्री स. बूटा सिंह के बारे में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा की गई अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सोमवार को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग को कपूरथला के एस.एस.पी. ने स्थिति रिपोर्ट सौंपी।

शिकायतकर्ता का बयान दर्ज

आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी द्वारा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की गिरफ्तारी के बारे में पूछे जाने पर एस.एस.पी. कपूरथला की ओर से पेश हुए डी.एस.पी. हरगुरदेव सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता श्री सरबजोत सिंह के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और उनका जाति प्रमाणपत्र भी ले लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने यह भी बताया कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने हेतु शिकायतकर्ता से मीडिया रिकॉर्ड भी प्राप्त कर लिया गया है।

आयोग ने दोबारा मांगी है रिपोर्ट

आयोग ने राजा वड़िंग से संबंधित आगे की कार्रवाई के बारे में 19 नवंबर को पुलिस से दोबारा रिपोर्ट मांगी है। श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने पुलिस को इस मामले में साप्ताहिक रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं।

प्रताप सिंह बाजवा की ओर से अगली तारीख की मांग

इसी तरह भाई जीवन सिंह (भाई जैता जी) और श्री गुरु तेग़ बहादुर साहिब जी की तस्वीर की बेअदबी के मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की ओर से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के वकील अरविंद सिंह सचदेवा पेश हुए और उन्होंने तरन तारन उपचुनाव के मद्देनज़र अगली तारीख देने की मांग की।

आयोग के चेयरमैन श्री जसवीर सिंह गढ़ी ने यह मांग स्वीकार करते हुए प्रताप सिंह बाजवा को 19 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं।

