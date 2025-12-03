Punjabराज्यविदेश

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

Punjab News

Punjab News : राज्य में निवेश के उद्देश्य से जापान दौरे पर गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पंजाब में निवेश के लिए अनुकूल माहौल और राज्य की प्रगतिशील नीतियों पर विस्तार से चर्चा की। जिसके प्रतिउत्तर में जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य में निवेश के लिए सकारात्मक संकेत दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि जापान की कुछ नामी कंपनियां पंजाब में निवेश कर सकती हैं।

दरअसल, युवाओं के भविष्य और राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सीएम भगवंत मान जापान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मंगलवार को जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिनमें जेबीआईसी, आइसन इंडस्ट्री, यामाहा, होंडा मोटर, जेआईसीए साउथ एशिया डिपार्टमेंट, टोरे इंडस्ट्रीज और फुजित्सु लिमिटेड शामिल थे।

सीएम ने अधिकारियों को दी महत्वपूर्ण जानकारी

इस दौरान पंजाब सीएम ने कंपनियों के अधिकारियों को बताया कि पंजाब उत्तर भारत में तेजी से उभरते बिजनेस इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बना रहा है। वर्ष 2022 से अब तक राज्य में 140 लाख करोड़ से अधिक का निवेश हो चुका है। उन्होंने जापानी निवेशकों को एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और ग्लोबल सर्विसेज जैसे सेक्टरों में रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार करने का न्योता दिया।

सीएम ने दिया निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण

इसके अलावा, सीएम भगवंत मान ने मोहाली में 13 से 15 मार्च तक प्रस्तावित प्रगतिशील निवेशक सम्मेलन का भी निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की आर्थिक तरक्की और उद्योगों की संभावनाओं को प्रदर्शित करेगा और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।

राजनीतिक और औद्योगिक एजेंडे के अलावा, मुख्यमंत्री ने अपने पहले दिन टोक्यो स्थित एडोगावा गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने गांधीजी के शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि समानता-आधारित समाज के निर्माण में उनका जीवन और दर्शन मार्गदर्शक सिद्ध होंगे।

पंजाब में निवेश के अवसरों को लेकर जापानी कंपनियों की रुचि इस बात का संकेत है कि राज्य तेजी से वैश्विक उद्योग और प्रौद्योगिकी निवेश का केंद्र बन सकता है।

यह भी पढ़ें अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

