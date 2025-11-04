Punjab

पंजाब सरकार का प्रयास : अनाथ और आश्रित बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए 242 करोड़ से अधिक की सहायता जारी

Ajay Yadav4 November 2025 - 10:14 AM
2 minutes read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • पंजाब सरकार आश्रित बच्चों की मदद में आगे
  • अब तक 242 करोड़ की सहायता जारी
  • चालू वर्ष में 410 करोड़ का बजट
  • 2.32 लाख बच्चों को मिल रही मदद
  • लक्ष्य है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना

Punjab News : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अनाथ और आश्रित बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए वित्तीय और सामाजिक सहायता योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य कर रही है.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि राज्य भर के आश्रित बच्चों को अब तक कुल 242.77 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की जा चुकी है. यह सहायता उन बच्चों के लिए है, जिनके माता-पिता में से एक या दोनों का निधन हो चुका है या जिनके परिवार गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025–26 के लिए इस योजना के तहत 410 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है. वर्तमान में राज्य के 2,32,290 बच्चों को नियमित वित्तीय सहायता मिल रही है, जिससे वे अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं, बेहतर परवरिश प्राप्त कर रहे हैं और जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं.

पंजाब सरकार बच्चों के विकास को लेकर वचनबद्ध

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है कि पंजाब का कोई भी बच्चा अपनी बुनियादी जरूरतों, देखभाल और विकास के अवसरों से वंचित न रहे. सरकार द्वारा दी जा रही यह निरंतर सहायता समाज के सबसे कमजोर वर्गों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और मानवता का प्रतीक है.

सरकार का लक्ष्य बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना

मंत्री ने आगे बताया कि विभाग आश्रित बच्चों के लिए एकीकृत विकास कार्यक्रमों पर भी काम कर रहा है, जैसे कि कौशल विकास, परामर्श (काउंसलिंग) और शैक्षणिक सहायता, ताकि वे बड़े होकर आत्मनिर्भर जीवन जी सकें. डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य केवल वित्तीय सहायता तक सीमित नहीं है बल्कि हर बच्चे को आत्मविश्वासी और योग्य नागरिक के रूप में तैयार करना है.

