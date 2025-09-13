Punjabराज्य

पंजाब में बाढ़ से राहत…हजारों लोग घर लौटे, हालात तेजी से हो रहे सामान्य

पंजाब में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य करते एनडीआरएफ व सेना के जवान.

Punjab flood relief update : बारिश और दरियाओं में पानी का स्तर घटने से पंजाब में बाढ़ के प्रकोप से राहत मिलनी शुरू हो गई है. बाढ़ संबंधी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई अन्य फसली क्षेत्र प्रभावित हुआ है. इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राहत शिविरों में रह रहे लोग लगातार अपने घरों को लौट रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप शिविरों की संख्या 11 सितंबर को 111 से घटाकर 12 सितंबर को 100 कर दी गई है. उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान राहत शिविरों से 460 व्यक्ति अपने घरों को लौटे हैं, जिससे स्पष्ट है कि परिवारों के घर लौटने से स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने शुरू हो गयी है.

राहत शिविरों में कमी, प्रभावित फसली क्षेत्र स्थिर

उन्होंने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाले गए व्यक्तियों की संख्या अब 23,340 हो गई है. इस समय 4,125 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं जबकि एक दिन पहले यह संख्या 4,585 थी. उन्होंने बताया कि ज़िलों की रिपोर्टों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कोई नया फसली क्षेत्र प्रभावित होने की रिपोर्ट नहीं है और प्रभावित फसली क्षेत्र कल के बराबर यानी 1,92,380 हेक्टेयर दर्ज किया गया है.

लापता लोगों और प्रभावित गांवों की संख्या में बढ़ोतरी

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जालंधर से एक व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट आई है, जबकि पठानकोट से तीन व्यक्ति अब भी लापता हैं. उन्होंने बताया कि बाढ़ के कारण और भी गाँव प्रभावित होने की रिपोर्ट है, जिससे 22 ज़िलों में प्रभावित गाँवों की संख्या कुल 2,319 हो गई है, जबकि प्रभावित आबादी 3,89,036 तक पहुंच गई है.

बचाव कार्य जारी, असली नुकसान का आकलन जल्द

हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि ज़िला प्रशासन की निगरानी में बचाव और राहत कार्य जारी हैं, जिनमें एन.डी.आर.एफ, एस.डी.आर.एफ, सेना और बी.एस.एफ. की ओर से सहयोग दिया जा रहा है. कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जैसे-जैसे पानी और घटता जाएगा, आने वाले दिनों में पशुओं और बुनियादी ढांचे के असली नुकसान का पता लगाया जाएगा.

