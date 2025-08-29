Punjab Floods : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्यों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कुछ महीने पहले जब पंजाब से पानी छीना जाना था, तब केंद्र सरकार ने सारे नियम-कानून ताक पर रख दिए थे. लेकिन अब जब पंजाब को मदद की ज़रूरत है, तो कोई आगे नहीं आ रहा.

कावांवाली पत्तन पर बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि देश के लिए अनाज पैदा करने वाले पंजाब में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार का फर्ज बनता है कि वह बिना मांगे पंजाब को राहत पैकेज दे. उन्होंने कहा कि जो लोग पंजाब का पानी इस्तेमाल करते हैं, उन्हें भी इस मुश्किल घड़ी में पंजाब की मदद के लिए आगे आना चाहिए था.

पहुंचा रहे हर संभव मदद, जनता के बीच पहुंच रही AAP

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पहाड़ों और पंजाब में हुई बारिश के कारण इस बार बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, लेकिन फिर भी पंजाब सरकार लोगों को तुरंत हर संभव मदद पहुंचा रही है और सभी विभागों की टीमें फील्ड में सक्रिय हैं.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री व विधायक लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और राहत कार्यों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने अपना हेलीकॉप्टर भी राहत कार्यों के लिए लगाया है.

मुआवजे से नुकसान की भरपाई, सेना भी कर रही मदद

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री पहले ही विशेष गिरदावरी के आदेश दे चुके हैं और हुए नुकसान की भरपाई मुआवज़ा देकर की जाएगी. राहत केंद्र स्थापित किए गए हैं और प्रभावित लोगों को पानी वाले इलाकों से निकालकर राहत शिविरों में पहुँचाया जा रहा है, जहाँ उन्हें खाने-पीने और रहने की सारी सुविधाएं पंजाब सरकार द्वारा दी जा रही हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बाढ़ प्रभावित गाँवों में हरे चारे और भूसे की कमी को देखते हुए पूरे पंजाब से लोग एक-दूसरे की मदद के लिए सामने आ रहे हैं.

बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमों के अलावा सेना भी जिला प्रशासन की मदद कर रही है और आज भी 100 से अधिक लोगों को किश्तियों के माध्यम से सुरक्षित निकाला गया है. जिले में सात राहत शिविर चल रहे हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल बांधों में पानी की आमद में कमी आई है, जो राहत की बात है.

पांच दिनों में दूसरी बार फाजिल्का पहुंचे बरिंदर कुमार गोयल

गौरतलब है कि पांच दिनों में कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल का यह फाजिल्का जिले का दूसरा दौरा है और वे खुद ज़मीनी स्तर पर पहुँचकर राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं. इस अवसर पर फाजिल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना, डिप्टी कमिश्नर अमरप्रीत कौर संधू और एसएसपी गुरमीत सिंह ने उन्हें स्थानीय हालातों से अवगत कराया और ज़िले में चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी. इस मौके पर एसडीएम वीरपाल कौर, सहायक आयुक्त जनरल अमनदीप सिंह मावी और जल संसाधन विभाग के कार्यकारी इंजीनियर आलोक चौधरी भी मौजूद थे.

