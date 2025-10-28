Punjabक्राइमराज्य

सरहद पार से चल रहे ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 5 किलो हेरोइन के साथ एक गुर्गा गिरफ्तार

Shanti Kumari28 October 2025
Punjab Drug Bust
पंजाब पुलिस की बड़ी सफलता, सरहद पार से संचालित ड्रग कार्टेल के गुर्गे से 5 किलो हेरोइन बरामद, आरोपी गिरफ्तार।

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान काउंटर इंटेलिजेंस फिरोज़पुर ने सरहद पार से संचालित ड्रग कार्टेल का पर्दाफाश करते हुए उसके एक गुर्गे को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उसके कब्जे से 5 किलो हेरोइन बरामद की है। यह जानकारी आज यहां पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ़ गोरा निवासी गांव हबीब, फिरोज़पुर के रूप में हुई है। पुलिस टीमों ने 5 किलो हेरोइन बरामद करने के साथ-साथ उसका हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल (पीबी-05-एयू-0504), जिस पर वह सवार था, को भी जब्त कर लिया है।

सरहद पार से आया था खेप

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह खेप पाकिस्तान-आधारित तस्करों द्वारा सरहद पार से भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जुड़े अन्य संबंधों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को उजागर करने के लिए आगे की जांच जारी है।

विश्वसनीय सूचना पर हुई कार्रवाई

एआईजी सीआई फिरोज़पुर गुरसेवक सिंह बराड़ ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर सीआई फिरोज़पुर की पुलिस टीम ने फिरोज़पुर क्षेत्र में कार्रवाई की और संदिग्ध गुरप्रीत उर्फ़ गोरा को लिंक रोड बस्ती खुशहाल सिंह वाला, गांव हसन धूत, फिरोज़पुर से गिरफ्तार किया।

थाना एसएसओसी फाज़िल्का में मामला दर्ज

एआईजी ने कहा कि गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान-आधारित तस्कर के निर्देशों पर यह खेप स्थानीय तस्कर को सप्लाई करने जा रहा था। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय तस्कर की पहचान और पाक-आधारित तस्कर की भूमिका सहित इस व्यापक नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। इस संबंध में थाना एसएसओसी फाज़िल्का में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत एफआईआर नंबर 17 दर्ज की गई है।

