पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

Amzad Khan14 October 2025 - 3:46 PM
2 minutes read
Punjab Border Weapons Seizure
पंजाब पुलिस और BSF टीम ने कhemकरण सीमा क्षेत्र में बरामद हथियारों की जांच करते हुए

Punjab Border Weapons Seizure : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब पुलिस ने त्योहारों की सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है. इस विशेष जांच अभियान में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (SSOC) अमृतसर और बीएसएफ ने मिलकर तरनतारन में इंडो-पाक सीमा के पास बड़ी सफलता हासिल की. एक सटीक और त्वरित ऑपरेशन के दौरान तीन खतरनाक हथियार बरामद किए गए, जिससे सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बड़ा झटका लगा. इस ऐतिहासिक कार्रवाई की पुष्टि पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने सोमवार को की

बरामद हथियार और उनका विवरण

बरामद हथियारों की खेप में शामिल थे:

  • दो AK-47 राइफलें
  • एक PX5 स्टॉर्म पिस्टल
  • AK-47 के दो मैगजीन और अतिरिक्त गोलियां

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि ये हथियार पाकिस्तान से लाए गए हैं. आगे की जांच जारी है ताकि इस मामले में शामिल तस्करों की पहचान की जा सके और इस पूरे हथियार तस्करी नेटवर्क को तोड़ा जा सके.

ऑपरेशन का विवरण

एआईजी SSOC अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने बताया कि BSF अधिकारियों को मेधिपुर गांव, कhemकरण सेक्टर, इंडो-पाक सीमा के पास हथियारों की खेप आने की विश्वसनीय सूचना मिली थी. सूचना मिलने के तुरंत बाद SSOC अमृतसर ने BSF के साथ मिलकर क्षेत्र में ठोस तलाशी और छापेमारी अभियान शुरू किया. इसी दौरान हथियारों की खेप बरामद की गई.

जांच और कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि बरामद हथियारों की उत्पत्ति की पुष्टि की जा रही है और आरोपियों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए आगे की जांच जारी है. इस संबंध में FIR संख्या 60 दिनांक 13.10.2025 के तहत थाना SSOC अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है. FIR में शामिल धाराएँ हैं:

  • आर्म्स एक्ट की धारा 25, 25(1)(a), 25(6), 25(7)
  • भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 111 और 61(2)
  • पासपोर्ट एक्ट की धारा 3

पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि आरोपी पकड़ने और इस नेटवर्क को खत्म करने के लिए पूरी तरह से जांच जारी है.

यह भी पढ़ें : वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

