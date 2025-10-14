Y. Puran Kumar Suicide Case : हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आज चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की. प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है और मामले की जांच जारी है.

आयोग ने जताई असहमति, तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त करते हुए चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि दिवंगत वाई. पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में जिन 14 व्यक्तियों के नाम सुसाइड नोट में दर्ज हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

एफआईआर और एसआईटी की जानकारी अधूरी

आज प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के साथ एफआईआर की प्रति संलग्न नहीं थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जिन 14 अधिकारियों का उल्लेख सुसाइड नोट में है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं. साथ ही, मामले में गठित एसआईटी के बारे में भी आयोग को कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी.

आयोग प्रमुख ने परिवार से की मुलाकात, न्याय का दिलाया भरोसा

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आज दोपहर बाद दिवंगत वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आयोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूर्ण दृढ़ता के साथ कार्य करेगा.

