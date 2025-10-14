Punjabराज्य

वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

Amzad Khan14 October 2025 - 3:16 PM
1 minute read

Y. Puran Kumar Suicide Case : हरियाणा पुलिस के एडीजीपी वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आज चंडीगढ़ पुलिस ने अब तक की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष प्रस्तुत की. प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ पुलिस ने इस मामले में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया है और मामले की जांच जारी है.

आयोग ने जताई असहमति, तुरंत कार्रवाई के दिए निर्देश

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने प्रस्तुत रिपोर्ट पर असहमति व्यक्त करते हुए चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि दिवंगत वाई. पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में जिन 14 व्यक्तियों के नाम सुसाइड नोट में दर्ज हैं, उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए.

एफआईआर और एसआईटी की जानकारी अधूरी

आज प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के साथ एफआईआर की प्रति संलग्न नहीं थी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि जिन 14 अधिकारियों का उल्लेख सुसाइड नोट में है, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं. साथ ही, मामले में गठित एसआईटी के बारे में भी आयोग को कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी.

आयोग प्रमुख ने परिवार से की मुलाकात, न्याय का दिलाया भरोसा

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने आज दोपहर बाद दिवंगत वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि आयोग पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूर्ण दृढ़ता के साथ कार्य करेगा.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan14 October 2025 - 3:16 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

14 October 2025 - 4:21 PM
Photo of पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

14 October 2025 - 3:46 PM
Photo of पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

14 October 2025 - 3:42 PM
Photo of पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

14 October 2025 - 3:02 PM
Photo of खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

14 October 2025 - 2:30 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

14 October 2025 - 2:10 PM
Photo of अशीर्वाद योजना के तहत पंजाब में 5751 लाभार्थी बेटियों को 29.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

अशीर्वाद योजना के तहत पंजाब में 5751 लाभार्थी बेटियों को 29.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

14 October 2025 - 2:00 PM
Photo of पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

14 October 2025 - 9:25 AM
Photo of हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

हरियाणा के किसान बर्बाद, मुआवजा शून्य, AAP ने पंजाब मॉडल दिखा कर बीजेपी सरकार को घेरा

13 October 2025 - 9:08 PM
Photo of नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी: दो साल से लापता नेत्रहीन बच्चा सूरज दिल्ली से सकुशल बरामद, परिवार में लौटी खुशियां

नोएडा पुलिस की बड़ी कामयाबी: दो साल से लापता नेत्रहीन बच्चा सूरज दिल्ली से सकुशल बरामद, परिवार में लौटी खुशियां

13 October 2025 - 8:50 PM
Back to top button