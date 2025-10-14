Punjab

पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

Ajay Yadav14 October 2025 - 3:02 PM
2 minutes read
Punjab News :
पंजाब सरकार ने धान की अवैध ढुलाई पर कसा शिकंजा, कोटकपूरा शेलर सहित 6 के खिलाफ FIR

फटाफट पढ़ें

  • कोटकपूरा में अवैध धान पर FIR दर्ज
  • राजस्थान के पांच व दो मिल मालिक कार्रवाई
  • सीमावर्ती जिलों में धान बिक्री सख्त
  • किसानों के हित व धान गुणवत्ता सुरक्षित
  • अवैध ढुलाई रोकने नाके लगाए गए

Punjab News : पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि धान की अवैध अंतरराज्यीय ढुलाई पर सख्ती करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने फरीदकोट जिले के कोटकपूरा थाने में एफआईआर दर्ज की है.

मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि स्थानीय मार्कफेड शाखा प्रबंधक की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) और 61(2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 0184 दर्ज की गई है. यह मामला कोटकपूरा के गांव हरी नौ स्थित दो चावल मिल मालिकों और राजस्थान के पांच व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है. पुलिस ने अवैध धान से भरी राजस्थान नंबर की चार ट्रैक्टर-ट्रॉलियां भी जब्त की हैं.

सीमावर्ती जिलों में धान बिक्री पर सख्त निर्देश

इस घटना के मद्देनजर मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज अपने कार्यालय में पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरस्ट के साथ मिलकर जिला मंडी अधिकारियों (डीएमओज) और मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) की एक महत्वपूर्ण बैठक की, उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में, पंजाब की सीमाओं के भीतर अन्य राज्यों से एक भी दाना धान का नहीं बिकना चाहिए.

धान की गुणवत्ता और किसानों के हितों की सुरक्षा

पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कृषि मार्किट ढांचे की रक्षा और स्थानीय किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए अन्य राज्यों के धान की बिक्री के प्रति ‘‘शून्य-सहनशीलता’’ की नीति अपना रही है. धान की खरीद संबंधी कार्यों की समीक्षा करते हुए, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने सभी मार्केट कमेटी सचिवों और डीएमओज को निर्देश दिया कि शेलर को धान भेजने से पहले पीएयू-कैलिब्रेटेड नमी मापक यंत्रों से नमी की जांच सुनिश्चित करें ताकि किसानों को उचित मूल्य मिले और पंजाब के अनाज की गुणवत्ता बनी रहे.

पराली व धान ढुलाई रोकने के लिए नाके

कृषि और किसान कल्याण विभाग के प्रबंधकीय सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने सभी मुख्य कृषि अधिकारियों को जागरूकता अभियान को और तेज करने, किसानों को पराली जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने तथा उन्हें इन-सीटू और एक्स-सीटू तरीकों का उपयोग कर पराली प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए. पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि राज्य की सभी अनाज मंडियों में किसानों को फसल बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं, उन्होंने बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा अन्य राज्यों से धान की अवैध ढुलाई को रोकने के लिए विशेष नाके भी स्थापित किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav14 October 2025 - 3:02 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व के लिए पंजाब में नगर कीर्तन मार्ग को बनाया गया पूरी तरह सुरक्षित

14 October 2025 - 4:21 PM
Photo of पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

पंजाब पुलिस और BSF ने इंडो-पाक सीमा पर बरामद किए AK-47 और पिस्तौल, बड़े हथियार तस्करी का पर्दाफाश

14 October 2025 - 3:46 PM
Photo of पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

पंजाब 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप-2025 के ओवरऑल विजेता, छत्तीसगढ़ उपविजेता

14 October 2025 - 3:42 PM
Photo of वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

वाई. पूरन कुमार आत्महत्या मामले में आयोग का सख्त रुख: 14 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर तुरंत कार्रवाई का आदेश

14 October 2025 - 3:16 PM
Photo of खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

खाद्यान्न पर बारिश के प्रभाव का आकलन करने केंद्रीय टीमें पंजाब की मंडियों का दौरा करेंगी : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक

14 October 2025 - 2:30 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की बड़ी कार्रवाई: 364 जगह छापे, 79 तस्कर गिरफ्तार, बरामद हुई हेरोइन और अफीम

14 October 2025 - 2:10 PM
Photo of अशीर्वाद योजना के तहत पंजाब में 5751 लाभार्थी बेटियों को 29.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

अशीर्वाद योजना के तहत पंजाब में 5751 लाभार्थी बेटियों को 29.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता

14 October 2025 - 2:00 PM
Photo of पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

पंजाब में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर चार नगर कीर्तन 19 से 22 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगे

14 October 2025 - 9:25 AM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का बड़ा वार, 225वें दिन भगवंत मान सरकार ने मचाई धूम, 56 तस्कर गिरफ्तार – अब ड्रग माफिया की शामत

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का बड़ा वार, 225वें दिन भगवंत मान सरकार ने मचाई धूम, 56 तस्कर गिरफ्तार – अब ड्रग माफिया की शामत

13 October 2025 - 7:10 PM
Photo of भगवंत मान की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ राहत अभियान: बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों तक पहुंची तुरंत मदद

भगवंत मान की सरकार का रिकॉर्ड तोड़ राहत अभियान: बाढ़ पीड़ित किसानों और परिवारों तक पहुंची तुरंत मदद

13 October 2025 - 5:50 PM
Back to top button