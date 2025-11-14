Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तेज़ी से कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य के तहत बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने गुरुवार को पंजाब भवन, चंडीगढ़ में बागवानी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की।

भगत ने की प्रोजेक्टों की समीक्षा

बैठक के दौरान मंत्री भगत ने बागवानी विभाग की योजना ‘अपना पिंड अपना बाग़’ के तहत हुई प्रगति और विभाग में चल रहे अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्टों की समीक्षा की। मंत्री ने विभिन्न जिलों के अधिकारियों से प्रगति अधीन प्रोजेक्टों जिनमें पॉलीहाउस के अलावा राज्य में फलों और सब्ज़ियों के उत्पादन संबंधी कार्य शामिल हैं, की विस्तृत जानकारी ली।

फलदार पौधे लगाने की योजना तैयार – भगत

इस अवसर पर श्री भगत ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से गांवों की पंचायत भूमि पर फलदार पौधे लगाने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पंचायत भूमि पर लगाए जाने वाले फलदार बागों से होने वाली आमदनी गांवों के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी, जिससे पंजाब के गांव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे।

मोहिंदर भगत का अधिकारियों को निर्देश

इससे पहले बैठक के दौरान बागवानी आयुक्त श्रीमती बबीता कलेर और निदेशक श्रीमती शैलेन्द्र कौर ने विभाग के अधीन प्रोजेक्टों की प्रगति और खाली पदों को भरने संबंधी की जा रही कार्रवाई की जानकारी मंत्री को दी। इस अवसर पर मंत्री भगत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बागवानी विभाग के अधीन चल रहे सभी प्रोजेक्टों को निर्धारित समय में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्थानीय पंचायतों और किसानों के साथ निजी तौर पर संपर्क बनाए रखें और किसानों को सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान करें। अधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री को सभी कार्य समय पर पूरा करने का भरोसा दिया।

