पंजाब के कृषि मंत्री ने केंद्रीय बजट पर जताई निराशा, कहा- पंजाब और किसानों को अनदेखा किया

Punjab News

Punjab News : पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय बजट पर गहरी निराशा और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट में पंजाब और यहां के किसानों की महत्वपूर्ण जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है.

केंद्रीय बजट पर पूछे सवालों के जवाब देते हुए खुड्डियां ने कहा, “वास्तविक प्रभाव तब पता चलेगा जब प्रस्तावों का विस्तार से खुलासा होगा. हालांकि, मुझे पूरा संदेह है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पंजाब और किसानों के लिए कुछ भी लाभकारी नहीं किया है,” उन्होंने जोर देकर कहा कि पंजाब को लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. बड़े पैमाने पर बाढ़ की मार झेलने के बाद भी, मांगा गया केंद्रीय राहत पैकेज कभी भी राज्य को नहीं दिया गया.

बजट ने किसानों को अनदेखा किया

कृषि संकट के बारे में विस्तार से बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, लेकिन बजट इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को हल करने में विफल रहा है, उन्होंने कहा, “हर चीज की कीमत आसमान छू रही है – डीजल, खाद, कीटनाशक – लेकिन बजट में इस संबंध में कोई राहत नहीं दिखती. हमें सभी फसलों के लिए समर्पित वितरण या अधिक एमएसपी की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.”

उन्होंने फसल बीमा योजना के लिए बजट में कटौती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर महत्वपूर्ण घोषणाओं की अनुपस्थिति की विशेष रूप से आलोचना की. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, “सहायता बढ़ाने के बजाय, केंद्र इसमें कटौती कर रहा है. ऐसे समय में जब किसान मुसीबत में हैं, केंद्र सरकार ने पीठ दिखा दी है.”

पंजाब सरकार ने किसानों को तुरंत मुआवजा दिया

कृषि मंत्री ने पंजाब सरकार के सक्रिय कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि जहां केंद्र ऐसा करने में असफल रहा, वहीं पंजाब सरकार किसान कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है, उन्होंने कहा, “बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए हमारी सरकार ने तुरंत प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा दिया है.”

खुड्डियां ने आर्थिक उपेक्षा को सुरक्षा संकट बताया

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आर्थिक उपेक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा संकट से जोड़ते हुए कहा, “पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान देता है और इसके युवा हमेशा सीमाओं की रक्षा के लिए आगे रहते हैं. फिर भी, राज्य के जायज़ अधिकारों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है.” उन्होंने जोर देकर कहा, “केंद्र के साथ अच्छे संबंध वाली पिछली सरकारें विभाग से छूट की मांग कर सकती थीं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वे पंजाब को दबाकर रखना चाहती थीं. हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं और पंजाब को प्रगति के रास्ते पर वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे.”

गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा, “समय की जरूरत थी कि केंद्र सरकार कृषि के सामने बढ़ते संकट को हल करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोई बड़ा और लाभकारी पैकेज पेश करे. लेकिन अफसोस है कि इस बजट में हमारे किसानों के सामने आने वाली मुश्किलों और जटिलताओं को सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं है.”

ये भी पढ़ें – सीएम भगवंत मान ने पीएम से हलवारा हवाई अड्डा शहीद करतार सिंह सराभा के नाम रखने की अपील की

