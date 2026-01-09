Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में फरीदाबाद में आयोजित प्री बजट बैठक में राज्य के आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा पर महत्वपूर्ण विचार विमर्श किया गया। यह बैठक हरियाणा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई, जहां राज्य के विभिन्न पक्षकारों से मंत्रणा की गई, ताकि हरियाणा को समावेशी और विकासशील राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने दी महाराजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि

बैठक की शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के महान नेता महाराजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने उनके योगदान को याद किया और राज्य की तरक्की के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सराहा। यह श्रद्धांजलि न केवल राज्य के इतिहास को सम्मानित करने के रूप में थी, बल्कि हरियाणा की संस्कृति और समृद्धि की ओर एक नई दृष्टि रखने का भी प्रतीक थी।

पारदर्शिता और सहभागिता पर जोर

मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कहा कि यह बैठक सहभागी लोकतंत्र और शासन की भावना को साकार करती है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि सरकार सभी पक्षकारों के साथ मिलकर आगामी बजट की रूपरेखा तैयार कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हरियाणा का आगामी बजट हर वर्ग के लिए समावेशी और लाभकारी हो।

हरियाणा सरकार का उद्देश्य

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में हरियाणा विजन 2047 का उल्लेख किया, जो राज्य के लिए दीर्घकालिक विकास की योजना है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 24 दिसंबर को पंचकूला से इस दस्तावेज़ को लॉन्च किया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य 2047 तक हरियाणा को पूरी तरह से विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है।

समावेशी बजट बनाने की योजना

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगामी बजट के निर्माण में ‘अंत्योदय’ की भावना को प्रमुख आधार बताया। उनका कहना था कि बजट का उद्देश्य हर वर्ग को लाभ पहुंचाना होगा, विशेष रूप से उन लोगों को जो समाज के निचले तबके से आते हैं। सरकार का प्रयास है कि हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समावेशी बजट तैयार किया जाए।

पिछले वर्ष के सुझावों का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष के बजट 2025-2026 पर चर्चा करते हुए कहा कि उस बजट में 226 सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। इस प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि सरकार जनता की राय को सुनने और उसे लागू करने में विश्वास रखती है, जिससे सरकार और जनता के बीच विश्वास बढ़ता है।

औद्योगिकीकरण में गति: फरीदाबाद का योगदान

मुख्यमंत्री ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे कार्यों को लेकर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि पिछले बजट में 10 नए आईएमटी (Industrial Model Town) क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई थी, जिनमें अंबाला, नारायणगढ़, हिसार, जींद, पलवल, कोसली, सोहना और खरखौदा का विस्तार तेजी से हो रहा है। फरीदाबाद को औद्योगिकीकरण का केंद्र बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद, पलवल और आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार की बड़ी संभावनाएं हैं।

उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद की स्थापना

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले बजट भाषण में उद्योग-श्रमिक मैत्री परिषद की स्थापना की घोषणा की थी, जिसका नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी किया जाएगा। इससे राज्य में उद्योगों और श्रमिकों के बीच बेहतर तालमेल और सहयोग स्थापित होगा, जिससे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र को और अधिक गति मिलेगी।

AI चैटबोट पोर्टल पर सुझाव देने की अपील

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे AI चैटबोट पोर्टल पर अपने बहुमूल्य सुझाव साझा करें, ताकि वे राज्य के बजट को और अधिक प्रभावी और उपयुक्त बना सकें। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए हरियाणा के विकास में लोगों के विचारों को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया।

