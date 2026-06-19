राष्ट्रीय

राहुल गांधी के जन्मदिन पर PM मोदी का बधाई संदेश, खरगे-कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

Ajay Yadav19 June 2026 - 12:06 PM
1 minute read
Rahul Gandhi Birthday :
राहुल गांधी के जन्मदिन पर PM मोदी का बधाई संदेश, खरगे-कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

Rahul Gandhi Birthday : कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए राहुल गांधी के बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की.

बता दें कि राहुल गांधी शुक्रवार को 56 साल के हो गए. इस मौके पर देशभर से राजनीतिक नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

राहुल गांधी को पीएम मोदी की शुभकामनाएं

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, उन्होंने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की.

वहीं, कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके नेतृत्व और सामाजिक मुद्दों को उठाने के प्रयासों की सराहना की. पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी ऐसे मुद्दों पर लगातार अपनी आवाज उठाते हैं, जिन्हें वह जनहित से जुड़ा मानते हैं.

राहुल गांधी की राजनीति सत्ता नहीं

कांग्रेस ने कहा कि अन्याय, असमानता और सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ राहुल गांधी की लड़ाई ने कई लोगों को प्रेरित किया है. पार्टी के अनुसार, राहुल गांधी राजनीति को सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का जरिया नहीं, बल्कि बदलाव लाने का माध्यम मानते हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी राहुल गांधी को जन्म दिन कि शुभकामनाएं दीं, खरगे ने कहा कि संविधान के मूल्यों के प्रति राहुल गांधी की प्रतिबद्धता और आम लोगों की आवाज उठाने का उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है.

खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा गरीबों, आम नागरिकों और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाया है, उन्होंने राहुल गांधी के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र की कामना की.

ये भी पढ़ें- Cocktail 2 को मिला A सर्टिफिकेट, शाहिद, कृति और रश्मिका की फिल्म 19 जून को होगी रिलीज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 June 2026 - 12:06 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका, याचिका खारिज, 22 जून तक बैन बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट से टेलीग्राम को बड़ा झटका, याचिका खारिज, 22 जून तक बैन बरकरार

19 June 2026 - 11:02 AM
Photo of सरकार की पेपर लीक रोकने की नियत नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए जनता को सड़क पर आना पड़ेगा- केजरीवाल

सरकार की पेपर लीक रोकने की नियत नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए जनता को सड़क पर आना पड़ेगा- केजरीवाल

18 June 2026 - 5:14 PM
Photo of चंडीगढ़ में OLA कैब बैन, प्रशासन ने इस वजह से लिया सख्त फैसला

चंडीगढ़ में OLA कैब बैन, प्रशासन ने इस वजह से लिया सख्त फैसला

18 June 2026 - 1:23 PM
Photo of अमेरिका-ईरान तनाव कम होने की ओर, प्रस्तावित समझौते पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर

अमेरिका-ईरान तनाव कम होने की ओर, प्रस्तावित समझौते पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर

18 June 2026 - 8:49 AM
Photo of घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानें आज की कीमत

घरेलू और कमर्शियल LPG सिलेंडर के नए रेट जारी, जानें आज की कीमत

18 June 2026 - 8:24 AM
Photo of प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं और तीन भारतीयों की हत्या पर ट्रंप तक भारत की कड़ी नाराजगी पहुंचाएं- केजरीवाल

प्रधानमंत्री हिम्मत दिखाएं और तीन भारतीयों की हत्या पर ट्रंप तक भारत की कड़ी नाराजगी पहुंचाएं- केजरीवाल

17 June 2026 - 7:54 PM
Photo of भारतीय पत्तन संघ और अनुवादिनी ए.आई. ने मिलाया हाथ, बंदरगाह क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत

भारतीय पत्तन संघ और अनुवादिनी ए.आई. ने मिलाया हाथ, बंदरगाह क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की शुरुआत

17 June 2026 - 5:52 PM
Photo of आज गैस सिलेंडर के दाम में हुआ बदलाव या नहीं? जानें ताजा रेट

आज गैस सिलेंडर के दाम में हुआ बदलाव या नहीं? जानें ताजा रेट

17 June 2026 - 8:43 AM
Photo of केंद्र सरकार ने दवाओं से जुड़े नियमों में किया बदलाव, अब बिना पर्ची के नहीं मिलेगी सिरप

केंद्र सरकार ने दवाओं से जुड़े नियमों में किया बदलाव, अब बिना पर्ची के नहीं मिलेगी सिरप

16 June 2026 - 12:40 PM
Photo of केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला: NEET री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर अस्थायी रोक

16 June 2026 - 12:03 PM
Back to top button