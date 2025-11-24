राष्ट्रीय

जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

Ajay Yadav24 November 2025 - 9:30 AM
PM Narendra Modi :
जी20 शिखर सम्मेलन से लौटे PM मोदी, वैश्विक एआई समझौते से लेकर UNSC सुधार तक रखे बड़े प्रस्ताव

  • PM मोदी जी20 से दिल्ली लौटे
  • कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात की
  • दक्षिण अफ्रीका को धन्यवाद दिया
  • AI नियंत्रण और स्वास्थ्य दल का प्रस्ताव
  • UNSC सुधार की जरूरत दोहराई

PM Narendra Modi : दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं. पीएम मोदी ने जोहान्सबर्ग में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया. यहां उन्होंने कई विश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें की. इस दौरान पीएम ने कनाडा के अपने समकक्ष मार्क कार्नी, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा समेत विश्व के कई अन्य देशों के नेताओं से मुलाकात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की.

पीएम ने दक्षिण अफ्रीका का धन्यवाद किया

पीएम मोदी ने कहा कि “जोहानिसबर्ग में हुआ सफल जी-20 सम्मेलन एक समृद्ध और टिकाऊ पथ्वी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा. विश्व नेताओं के साथ मेरी बैठके बेहद सार्थक रहीं. और इनसे भारत के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे, उन्होंने आगे कहा, “मैं इस शिखर सम्मेलन के मेजबानी के लिए दक्षिण अफ्रीका के अद्भुत लोगों, राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और दक्षिण अफ्रीक सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं.”

वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया दल बनाने की सलाह

जी20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वैश्विक समझौते की मांग की. इसके अलावा, पीएम मोदी ने जी-20 नेताओं की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वैश्विक विकास मानदंडों पर गंभीर पुनर्विचार का आह्वान किया, उन्होंने मादक पदार्थ-आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए जी-20 पहल और एक वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल बनाने का भी प्रस्ताव रखा.

प्रधानमंत्री ने जी20 सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों की बात कही, उन्होंने कहा कि भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (इब्सा) के त्रिपक्षीय मंच को यह स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि वैश्विक संस्था में बदलाव अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता है.

