• PM मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया

• 79वां स्वतंत्रता दिवस ‘नया भारत’ थीम पर

• पीएम और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं

• संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र

• दिल्ली में 11 हजार जवान, कड़ी सुरक्षा

79th Independence Day 2025 : भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है क्योंकि इस बार इसका विषय ‘नया भारत’ रखा गया है. वहीं देश के संबोधन में आज ऑपरेशन सिंदूर का भी जश्न मनाया जाएगा. अब से कुछ देर पहले ही पीएम मोदी ने देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं. बता दें, भारत को आज से 79 साल पहले आजादी मिली थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी

गृह मंत्री अमित शाह ने भी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं. साथ ही, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए दिन-रात एक करने वाले वीर जवानों का भी वंदन करता हूं. आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों के सपनों को चरितार्थ करें और विकसित, आत्मनिर्भर व हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देने का संकल्प लें.

समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।



आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूँ।



साथ ही, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए दिन-रात एक करने वाले वीर जवानों का भी वंदन करता हूँ।



आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता…

पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दीं

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जब हम अपने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी और उनके द्वारा दी गई आजादी का जश्न मनाते हैं. हम सबको अपने देश का इतिहास याद रखना चाहिए. इसके साथ-साथ अब समय आ गया है कि भारत को कैसे सश्क्त राष्ट्र बनाया जाए.

आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह सुअवसर सभी देशवासियों के जीवन में नया जोश और नई स्फूर्ति लेकर आए, जिससे विकसित भारत के निर्माण को नई गति मिले। जय हिंद! — Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2025

पूरे देश में सुरक्षा बेहद कड़ी

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में खासकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. लाल किले और इसके आसपास के क्षेत्रों में 11 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. वहीं, स्नाइपर्स की भी तैनाती की गई है. वहीं, इस बार आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

