राष्ट्रीय

लाल किले से PM मोदी ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं

Ajay Yadav15 August 2025 - 7:58 AM
2 minutes read
79th Independence Day 2025 :
लाल किले से PM मोदी ने फहराया तिरंगा, देशवासियों को दी शुभकामनाएं

फटाफट पढ़ें

• PM मोदी ने लाल किले से तिरंगा फहराया
• 79वां स्वतंत्रता दिवस ‘नया भारत’ थीम पर
• पीएम और अमित शाह ने दी शुभकामनाएं
• संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र
• दिल्ली में 11 हजार जवान, कड़ी सुरक्षा

79th Independence Day 2025 : भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है क्योंकि इस बार इसका विषय ‘नया भारत’ रखा गया है. वहीं देश के संबोधन में आज ऑपरेशन सिंदूर का भी जश्न मनाया जाएगा. अब से कुछ देर पहले ही पीएम मोदी ने देशवासियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं. बता दें, भारत को आज से 79 साल पहले आजादी मिली थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दी

गृह मंत्री अमित शाह ने भी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं. साथ ही, देश की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के लिए दिन-रात एक करने वाले वीर जवानों का भी वंदन करता हूं. आइए, हम सब मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के अमर बलिदानियों के सपनों को चरितार्थ करें और विकसित, आत्मनिर्भर व हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देने का संकल्प लें.

पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं दीं

79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज का दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जब हम अपने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी और उनके द्वारा दी गई आजादी का जश्न मनाते हैं. हम सबको अपने देश का इतिहास याद रखना चाहिए. इसके साथ-साथ अब समय आ गया है कि भारत को कैसे सश्क्त राष्ट्र बनाया जाए.

पूरे देश में सुरक्षा बेहद कड़ी

भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में खासकर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है. लाल किले और इसके आसपास के क्षेत्रों में 11 हजार से अधिक सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है. वहीं, स्नाइपर्स की भी तैनाती की गई है. वहीं, इस बार आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 August 2025 - 7:58 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of लाल किले से पीएम मोदी बोले-हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी

लाल किले से पीएम मोदी बोले-हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी

15 August 2025 - 10:21 AM
Photo of स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को किया संबोधित, कहा – ‘हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि’

14 August 2025 - 8:28 PM
Photo of अमेरिका की भारत से नाराजगी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर विकास स्वरूप का चौंकाने वाला बयान, जानें क्या कहा

अमेरिका की भारत से नाराजगी और पाकिस्तान से बढ़ती नजदीकी पर विकास स्वरूप का चौंकाने वाला बयान, जानें क्या कहा

14 August 2025 - 12:40 PM
Photo of भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

भारत-चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होंगी सीधी उड़ानें, SCO समिट में सितंबर से उड़ान सेवा की शुरुआत पर लगेगी मुहर

13 August 2025 - 10:58 AM
Photo of संसद में किसानों का दर्द, प्याज की माला पहनकर सांसदों ने किया प्रदर्शन

संसद में किसानों का दर्द, प्याज की माला पहनकर सांसदों ने किया प्रदर्शन

12 August 2025 - 3:45 PM
Photo of चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

चेन्नई एयरपोर्ट पर कार्गो प्लेन के इंजन में लगी आग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

12 August 2025 - 3:33 PM
Photo of आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़भभकी, कहा- “भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो होगी… “

आसिम मुनीर के बाद बिलावल भुट्टो ने दी गीदड़भभकी, कहा- “भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो होगी… “

12 August 2025 - 12:04 PM
Photo of आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भड़के कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जानें क्या कहा

आसिम मुनीर की परमाणु धमकी पर भड़के कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जानें क्या कहा

12 August 2025 - 9:06 AM
Photo of Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

Delhi-NCR में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, आठ हफ्तों में डॉग शेल्टर भेजने का दिया आदेश

11 August 2025 - 3:32 PM
Photo of कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने AICC विदेश विभाग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, जानें वजह

11 August 2025 - 9:38 AM
Back to top button