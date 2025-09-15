Punjabराज्य

PCS ऑफिसर एसोसिएशन की सराहनीय पहल: बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए दिया 12 लाख रुपये का योगदान, CM मान को सौंपे चेक

Anup Tiwari15 September 2025 - 9:27 PM
1 minute read
Flood Relief Donation
प्रतिनिधिमंडल ने CM भगवंत सिंह मान को सौंपे चेक

हाइलाइट्स :-

  • पीसीएस एसोसिएशन ने 12 लाख रुपये का योगदान दिया.
  • मुख्यमंत्री को चेक सौंपने पहुंचे अधिकारी.
  • मुख्य सचिव केएपी सिन्हा भी रहे मौजूद.

Flood Relief Donation : चार दशकों की सबसे भयानक बाढ़ का दंश झेल रहे पंजाब के लिए समय-समय पर मदद के हाथ सामने आते रहे हैं. इसी कड़ी में पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) ऑफिसर एसोसिएशन ने सोमवार को एक सराहनीय पहल करते हुए राज्य में आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में 12 लाख रुपये का योगदान दिया.

इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सकतार सिंह बल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपे.

तीन संगठनों का संयुक्त योगदान, जरूरतमंदों की सहायता में होगा उपयोग

इस सहयोग राशि में से 7.5 लाख रुपये की राशि पंजाब सिविल सेवा एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई, जबकि 1 लाख रुपये ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर एससीएस एसोसिएशंस (AIF) द्वारा और 3.5 लाख रुपये हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों की एसोसिएशन द्वारा दिए गए. यह राशि प्राकृतिक आपदाओं, आपातकालीन स्थितियों और जरूरतमंदों की सहायता में उपयोग की जाएगी. इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा भी मौजूद थे.

इस योगदान से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब का प्रशासनिक तंत्र न केवल नीतियों को लागू करने में, बल्कि राज्य की भलाई के लिए आवश्यक सामाजिक प्रयासों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. पीसीएस ऑफिसर एसोसिएशन की यह पहल अन्य संगठनों और संस्थानों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है, जिससे मिलकर समाज को और अधिक मजबूत एवं सहायक बनाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें : फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari15 September 2025 - 9:27 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of CM नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात में हरियाणा को बड़ी सौगात: भंडारण क्षमता बढ़ी, खरीद जल्द होगी शुरू

CM नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी की मुलाकात में हरियाणा को बड़ी सौगात: भंडारण क्षमता बढ़ी, खरीद जल्द होगी शुरू

15 September 2025 - 10:57 PM
Photo of बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

बाढ़ राहत में मिसाल बनी पंजाब सरकार: 50 परिवारों को मुआवजा, 2300 गांवों में सफाई मुहिम

15 September 2025 - 10:25 PM
Photo of संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

संजय सिंह का प्रहार: वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मोदी सरकार की नफरती राजनीति पर करारा तमाचा

15 September 2025 - 10:05 PM
Photo of फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

फिरोजपुर में सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश नाकाम: 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार

15 September 2025 - 8:19 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ राहत कार्यों और पुनर्वास के लिए व्यापक अभियान की शुरुआत: तरुनप्रीत सिंह सौंद

15 September 2025 - 8:00 PM
Photo of ‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

‘वन हेल्थ’ दृष्टिकोण के तहत पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस रोकथाम योजना शुरू

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

बाढ़ पीड़ितों के लिए यूनिवर्सिटी ने दी 3.5 लाख की मदद, जानिए कैसे फैकल्टी ने एक दिन की तनख्वाह दान की

15 September 2025 - 7:15 PM
Photo of करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

करतारपुर साहिब बंद, क्रिकेट चालू: पंजाबियों की आस्था पर सवालों के घेरे में केंद्र सरकार

15 September 2025 - 6:26 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

बिहार चुनाव से पहले रोहतास पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 थानाध्यक्षों को नई जिम्मेदारी

15 September 2025 - 6:01 PM
Photo of मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधानसभा में बड़ा बदलाव तय, अरविंद शर्मा बन सकते हैं नए प्रमुख सचिव

15 September 2025 - 5:26 PM
Back to top button