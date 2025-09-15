हाइलाइट्स :-

पीसीएस एसोसिएशन ने 12 लाख रुपये का योगदान दिया.

मुख्यमंत्री को चेक सौंपने पहुंचे अधिकारी.

मुख्य सचिव केएपी सिन्हा भी रहे मौजूद.

Flood Relief Donation : चार दशकों की सबसे भयानक बाढ़ का दंश झेल रहे पंजाब के लिए समय-समय पर मदद के हाथ सामने आते रहे हैं. इसी कड़ी में पंजाब सिविल सेवा (पीसीएस) ऑफिसर एसोसिएशन ने सोमवार को एक सराहनीय पहल करते हुए राज्य में आपदा राहत और पुनर्वास कार्यों में सहयोग के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में 12 लाख रुपये का योगदान दिया.

इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष सकतार सिंह बल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की और उन्हें चेक सौंपे.

तीन संगठनों का संयुक्त योगदान, जरूरतमंदों की सहायता में होगा उपयोग

इस सहयोग राशि में से 7.5 लाख रुपये की राशि पंजाब सिविल सेवा एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई, जबकि 1 लाख रुपये ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर एससीएस एसोसिएशंस (AIF) द्वारा और 3.5 लाख रुपये हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों की एसोसिएशन द्वारा दिए गए. यह राशि प्राकृतिक आपदाओं, आपातकालीन स्थितियों और जरूरतमंदों की सहायता में उपयोग की जाएगी. इस अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा भी मौजूद थे.

इस योगदान से यह स्पष्ट होता है कि पंजाब का प्रशासनिक तंत्र न केवल नीतियों को लागू करने में, बल्कि राज्य की भलाई के लिए आवश्यक सामाजिक प्रयासों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा है. पीसीएस ऑफिसर एसोसिएशन की यह पहल अन्य संगठनों और संस्थानों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकती है, जिससे मिलकर समाज को और अधिक मजबूत एवं सहायक बनाया जा सकता है.

