War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए जारी अभियान दौरान खुफिया जानकारी पर आधारित एक कार्रवाई में फिरोजपुर पुलिस ने 15.7 किलोग्राम हेरोइन समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके सरहद पार से नशा तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया. यह जानकारी आज यहाँ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी.

जेल में बंद व्यक्ति कर रहा था नेटवर्क का संचालन

गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान फिरोजपुर के हबीबवाला के रहने वाले सोनू सिंह के रूप में हुई है और आरोपी का कोई भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है. डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच से पता चला है कि यह ड्रग नेटवर्क कपूरथला जेल में बंद एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नशे की यह खेप पाकिस्तान आधारित तस्करों द्वारा भेजी गई थी.

डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आगे-पीछे संबंधों का पता लगाकर इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए और जांच की जा रही है.

त्वरित कार्यवाई से हुई गिरफ्तरी

ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) फिरोजपुर भूपिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि सीआईए फिरोजपुर की टीमों को भरोसेमंद जानकारी मिली थी कि संदिग्ध सोनू सिंह ने हेरोइन की खेप हासिल की है, जिसे लेकर वह ग्राम पल्ला मेघा से सिटी फिरोजपुर की ओर जा रहा है. सूचना मिलने की तेजी से कार्रवाई करते हुए एसपी (डी) फिरोजपुर मनजीत सिंह और डीएसपी (डी) फिरोजपुर बरजिंदर सिंह की निगरानी में पुलिस टीमों ने खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन चलाया और पिंड दुलची के पास लगे नाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

एसएसपी ने कहा कि इस केस में आगे की जांच जारी है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अन्य गिरफ्तारियाँ और बरामदगियाँ होने की उम्मीद है.

इस संबंध में थाना सदर फिरोजपुर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत एफआईआर नंबर 252 दिनांक 13/9/2025 दर्ज की गई है.

