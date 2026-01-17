Asaduddin Owaisi : ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में नगर निगम में गठबंधन करना या नहीं, इसका फैसला केवल पार्टी करेगी. उन्होंने कॉरपोरेटर्स को चेतावनी दी कि कोई भी पार्षद यह फैसला खुद नहीं कर सकता, नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी. ओवैसी ने कहा कि अगर किसी ने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की तो जनता से उसका जवाब मिलेगा. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बिहार में हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया था.

ओवैसी ने कहा कि कॉरपोरेटर हमारी पार्टी से चुन कर आए हैं तो वो कहीं नहीं जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि बीएमसी में हमारे आठ कॉरपोरेटर जीत कर आए है. कॉरपोरेटर से निवेदन है कि बिना पार्टी के खुद से कोई फैसला न करें.

#WATCH | Hyderabad: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "125 corporators of our party got successful in Maharashtra. I would like to thank the people of Maharashtra for actively participating and casting their votes. And I would like to thank all those voters who blessed the AIMIM… pic.twitter.com/8ajeSPn3BA — ANI (@ANI) January 17, 2026

विपक्ष के आरोप बेबुनियाद

वही, विपक्ष के वोटर लिस्ट के आरोपों पर ओवैसी ने कहा कि हम लोग वोटर लिस्ट चेक रहे थे, वोटर लिस्ट सही थी. उन्होंने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे के वार्ड में शिवसेना (UBT) का पार्षद जीत गया, जबकि अमरावती और अकोला में भी हमारे कॉरपोरेटर जीते हैं. उन्होंने आगे कहा कि औरंगाबाद में हमारे 33 कॉरपोरेटर जीत हैं और बीएमसी में 8 जीते हैं.

पार्षद जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में प्रचार को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि वेस्ट महाराष्ट्र में हम जाकर प्रचार नहीं कर सके. उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमारी कामयाबी में कई हिन्दू भाई भी कामयाब हुए हैं और कई दलित भी कामयाब हुए हैं. जो पार्षद हमारे कामयाब हुए, वो जनता की विश्ववास पर खरा उतरेंगे.

असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के उन वोटरों का धन्यवाद किया, जिन्होंने हमारी पार्टी के 125 पार्षदों को चुना, उन्होंने कहा कि इस जीत में पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत शामिल है. बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि बालासोर में मॉब लिंचिंग हुई है और ओडिशा में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां खुलेआम हत्या हो रही है.

