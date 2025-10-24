Bihar

CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-‘मुसलमान इनके लिए…’

Ajay Yadav24 October 2025 - 11:27 AM
1 minute read
Bihar Assembly Election 2025 :
CM और डिप्टी CM की घोषणा पर चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बोला हमला, कहा-'मुसलमान इनके लिए...'”

  • महागठबंधन में मुसलमानों की अनदेखी हुई
  • चिराग पासवान ने महागठबंधन पर हमला बोला
  • आरजेडी मुसलमानों के प्रति समर्पित नहीं
  • मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बताया
  • भविष्य में डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरों की घोषणा के बाद चर्चा तेज हो गई है कि इसमें मुसलमानों की अनदेखी की गई है. एआईएमआईएम से जुड़े नेताओं ने इसको लेकर बीते गुरुवार को एक्स पर पोस्ट भी किया था और महागठबंधन पर निशाना साधा था. वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर कड़ा हमला बोला है.

आरजेडी मुसलमानों के प्रति समर्पित नहीं

राजधानी पटना में पत्रकारों से बातचीत में चिराग ने कहा, “कौन मुसलमानों की बात कर रहा है ये मुसलमानों को समझना चाहिए. ये वही आरजेडी है जिसे 2005 में मेरे पिता जी ने कहा था कि एक मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्यों नहीं बनाए थे? अगर इतने ही हितैषी बनते हैं तो क्यों नहीं उस समय बना दिए थे? अगर उस समय बनाते तो सही मायने में समझ में आता कि इनता समर्पण मुसलमानों के प्रति है.”

मुसलमान इनके लिए वोट बैंक

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “ये लोग कुछ और कहते हैं और कुछ और करते हैं. करनी और कथनी में फर्क है. मुसलमान इनके लिए सिर्फ वोट बैंक है. जितनी जल्दी हो, मुसलमान इसे समझ लें. हमने गरीबों और जनकल्याण की सभी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के बनाई हैं, चाहे कोई किसी भी जाति, समुदाय या धर्म का हो. लेकिन ये लोग उसमें भी जाति और धर्म देखते हैं.

बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है. महागठबंधन में भले ही सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे घोषित कर दिए हैं. लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि जीत के बाद और डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं.

