मुकेश अंबानी को 24 घंटे में दूसरा धमकी भरा ईमेल, इस बार मेल भेजने वाले ने 200 करोड़ रुपए मांगे

बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को एक बार फिर हत्या की धमकी दी गई है। शनिवार को मिलने वाले ई-मेल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले, शुक्रवार (27 अक्टूबर) शाम को किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें एक ईमेल भेजकर 20 करोड़ रुपए की मांग की थी। मेल में कहा गया था कि देश के सर्वश्रेष्ठ शूटर्स से उनको मरवा देगा, सूत्रों ने बताया।

ईमेल में लिखा था, “If you don’t give us 20 crore rupees, we will kill you, we have the best shooters in India।” मुकेश अंबानी के सुरक्षा इंचार्ज की शिकायत पर गामदेवी पुलिस ने IPC की धारा 387 और 506(2) के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू की।

अंबानी और उनके परिवार को इससे पहले भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। इसके परिणामस्वरूप, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष 29 सितंबर को Z कैटेगरी से सिक्योरिटी को Z+ कर दिया। सिक्योरिटी का खर्च मुकेश अंबानी उठाते हैं। महीने में ४० से ४५ लाख रुपये खर्च होते हैं।

फरवरी 2021 में एंटीलिया में एक कार में विस्फोटक पाया गया था

फरवरी 2021 में एंटीलिया में एक SUV में 20 जिलेटिन की छड़ें और एक चिट्ठी मिली। पत्र में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई थी। मुंबई पुलिस का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वझे इस मामले में नामित किया गया था। NIA इस मामले की जांच कर रहा है।

