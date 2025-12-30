Mumbai Police : मुंबई में नशे के कारोबार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने वर्ष 2025 में ऐसा शिकंजा कसा है, जिससे ड्रग्स माफिया की कमर टूटती नजर आ रही है. पुलिस द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 21 दिसंबर 2025 के बीच शहर के कई इलाकों से 814 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है. इस पूरे अभियान के दौरान मुंबई पुलिस ने 7,372 मामले दर्ज किए और 6,628 आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई से नशे के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है और कई बड़े रैकेट पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं.

“साल 2025 में MD (Mephedrone) की तस्करी सबसे चौंकाने वाला मामला रहा. नशे के बाजार में इसे ‘चाची’ के नाम से जाना जाता है. पुलिस ने 275 किलोग्राम से ज्यादा MD जब्त किया और 376 तस्करों को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया.”

गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बरामद

MD के अलावा पुलिस ने अन्य नशीले पदार्थों पर भी बड़ी कार्रवाई की है. 10.949 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 84.40 करोड़ रुपये है. इसके अलावा 1,340 किलोग्राम से अधिक गांजा भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. साथ ही हेरोइन, चरस और कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप भी पुलिस के हाथ लगी है.”

5,242 लोगों पर मामला

वहीं, मुंबई पुलिस की ये कार्रवाई सिर्फ बड़े तस्करों तक सीमित नहीं रही. नशे के सेवन के खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया गया है. कुल दर्ज मामलों में से 6,276 केस केवल ड्रग्स कंजम्पशन से जुड़े हैं, जिनमें 5,242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा, नशीली दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली अल्प्रोजोलम और नाइट्रावेट जैसी टैबलेट्स की 15,341 स्ट्रिप्स भी जब्त की गई हैं.

