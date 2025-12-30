Other Statesराज्य

मुंबई पुलिस ने 2025 में तोड़ा ड्रग तस्करों का जाल, जानें पूरी कहानी

Ajay Yadav30 December 2025 - 3:21 PM
2 minutes read
Mumbai Police :
मुंबई पुलिस ने 2025 में तोड़ा ड्रग तस्करों का जाल, जानें पूरी कहानी

Mumbai Police : मुंबई में नशे के कारोबार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने वर्ष 2025 में ऐसा शिकंजा कसा है, जिससे ड्रग्स माफिया की कमर टूटती नजर आ रही है. पुलिस द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2025 से 21 दिसंबर 2025 के बीच शहर के कई इलाकों से 814 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक कीमत का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है. इस पूरे अभियान के दौरान मुंबई पुलिस ने 7,372 मामले दर्ज किए और 6,628 आरोपियों को गिरफ्तार किया. वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इतनी बड़ी कार्रवाई से नशे के नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है और कई बड़े रैकेट पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं.

“साल 2025 में MD (Mephedrone) की तस्करी सबसे चौंकाने वाला मामला रहा. नशे के बाजार में इसे ‘चाची’ के नाम से जाना जाता है. पुलिस ने 275 किलोग्राम से ज्यादा MD जब्त किया और 376 तस्करों को गिरफ्तार किया. जांच में पता चला कि तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी की मदद से पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया.”

गांजा और अन्य नशीले पदार्थ बरामद

MD के अलावा पुलिस ने अन्य नशीले पदार्थों पर भी बड़ी कार्रवाई की है. 10.949 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 84.40 करोड़ रुपये है. इसके अलावा 1,340 किलोग्राम से अधिक गांजा भी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 44 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है. साथ ही हेरोइन, चरस और कोडीन युक्त कफ सिरप की बड़ी खेप भी पुलिस के हाथ लगी है.”

5,242 लोगों पर मामला

वहीं, मुंबई पुलिस की ये कार्रवाई सिर्फ बड़े तस्करों तक सीमित नहीं रही. नशे के सेवन के खिलाफ भी कड़ा कदम उठाया गया है. कुल दर्ज मामलों में से 6,276 केस केवल ड्रग्स कंजम्पशन से जुड़े हैं, जिनमें 5,242 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा, नशीली दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाली अल्प्रोजोलम और नाइट्रावेट जैसी टैबलेट्स की 15,341 स्ट्रिप्स भी जब्त की गई हैं.

ये भी पढ़ें – “दुर्घटना से देर भली” कहावत को अपनाते तो शायद बच जाते, बोलेरो पर पलटी ट्रक, ड्राइवर की दर्दनाक मौत

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav30 December 2025 - 3:21 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में रोजगार के अपार अवसर: मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा ‘युवाओं का भविष्य राज्य की सीमाओं के भीतर’

पंजाब में रोजगार के अपार अवसर: मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा ‘युवाओं का भविष्य राज्य की सीमाओं के भीतर’

30 December 2025 - 2:32 PM
Photo of पश्चिम बंगाल चुनाव पर अमित शाह की गरजना, 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी BJP

पश्चिम बंगाल चुनाव पर अमित शाह की गरजना, 2 तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी BJP

30 December 2025 - 1:51 PM
Photo of मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

मोहिंदर भगत ने किसानों से की बागवानी योजनाओं का लाभ उठाने अपील की, सरकार का समर्थन जारी

30 December 2025 - 1:51 PM
Photo of BMC चुनाव 2026 : समाजवादी पार्टी ने चौथी सूची जारी की, 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित

BMC चुनाव 2026 : समाजवादी पार्टी ने चौथी सूची जारी की, 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित

30 December 2025 - 1:13 PM
Photo of पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रशासनिक सुधारों को दी मंजूरी, नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बनाने के लिए उठाए कदम

30 December 2025 - 1:04 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

30 December 2025 - 12:11 PM
Photo of पंजाब सीएम मान ने शिरोमणि कमेटी और अकाली दल पर लगाए गंभीर आरोप, की कार्रवाई की मांग

पंजाब सीएम मान ने शिरोमणि कमेटी और अकाली दल पर लगाए गंभीर आरोप, की कार्रवाई की मांग

30 December 2025 - 11:34 AM
Photo of भांडुप में बेकाबू BEST इलेक्ट्रिक बस ने मचाया कहर, 4 की मौत, 9 घायल

भांडुप में बेकाबू BEST इलेक्ट्रिक बस ने मचाया कहर, 4 की मौत, 9 घायल

30 December 2025 - 11:27 AM
Photo of सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली का विस्तार: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सांसद कंग का एक महत्वपूर्ण कदम

सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली का विस्तार: आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सांसद कंग का एक महत्वपूर्ण कदम

29 December 2025 - 7:30 PM
Photo of गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

गर्भवती महिलाओं और माताओं को 26.06 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता, 1.14 लाख महिलाओं को कवर करने का लक्ष्य

29 December 2025 - 6:53 PM
Back to top button