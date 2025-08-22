फटाफट पढ़ें

यूपी में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है

38 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी

बंगाल- अरब सागर की हवाओं से बारिश तेज़ होगी

गाजीपुर में सबसे ज्यादा 35.4 मिमी बारिश हुई

पश्चिम यूपी में ज्यादा, पूर्वी में कम बारिश हुई

UP Weather : उत्तर प्रदेश में पहले पूरब और अब पश्चिमी जिलों में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस बीच एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

उत्तर प्रदेश में कुछ समय की कम सक्रियता के बाद अब एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है और मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर की ओर लौट रही है. इसके लिए 21 से 25 अगस्त के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

गाजीपुर में 35.4 मिमी सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के आपसी मिलन के चलते मानसूनी गतिविधियां में तेजी आने की उम्मीद है. इसी कारण प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 के बीच सबसे ज्यादा 35.4 मिलीमीटर वर्षा गाजीपुर में हुई. इसके अलावा कानपुर शहर में 28.8, बलिया में 11.1, सुलतानपुर में 11.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.

पूर्वी यूपी में बारिश सामान्य से 12% कम

मौसम विभाग के अनुसार, इस वर्ष मानसून की शुरूआत से अब तक उत्तर प्रदेश में औसतन 524.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य के भीतर है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य 557.4 के मिलीमीटर के मुकाबले अब तक 488.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 12 फीसदी कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 481.5 के मुकाबले अब तक 576.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक है.

