Uttar Pradeshमौसम

उत्तर प्रदेश में मानसून हुआ फिर सक्रिय, 38 जिलों में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट

Ajay Yadav22 August 2025 - 8:17 AM
2 minutes read
UP Weather :
उत्तर प्रदेश में मानसून हुआ फिर सक्रिय, 38 जिलों में चार दिन भारी बारिश का अलर्ट

फटाफट पढ़ें

  • यूपी में फिर से मानसून सक्रिय हो गया है
  • 38 जिलों में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी
  • बंगाल- अरब सागर की हवाओं से बारिश तेज़ होगी
  • गाजीपुर में सबसे ज्यादा 35.4 मिमी बारिश हुई
  • पश्चिम यूपी में ज्यादा, पूर्वी में कम बारिश हुई

UP Weather : उत्तर प्रदेश में पहले पूरब और अब पश्चिमी जिलों में बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस बीच एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है. मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है.

उत्तर प्रदेश में कुछ समय की कम सक्रियता के बाद अब एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में बना दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है और मानसून की ट्रफ लाइन उत्तर की ओर लौट रही है. इसके लिए 21 से 25 अगस्त के बीच राज्य के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है.

गाजीपुर में 35.4 मिमी सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नम हवाओं के आपसी मिलन के चलते मानसूनी गतिविधियां में तेजी आने की उम्मीद है. इसी कारण प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को सुबह 8:30 से शाम 5:30 के बीच सबसे ज्यादा 35.4 मिलीमीटर वर्षा गाजीपुर में हुई. इसके अलावा कानपुर शहर में 28.8, बलिया में 11.1, सुलतानपुर में 11.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई.

पूर्वी यूपी में बारिश सामान्य से 12% कम

मौसम विभाग के अनुसार, इस वर्ष मानसून की शुरूआत से अब तक उत्तर प्रदेश में औसतन 524.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य के भीतर है. पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य 557.4 के मिलीमीटर के मुकाबले अब तक 488.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 12 फीसदी कम है. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य 481.5 के मुकाबले अब तक 576.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक है.

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 August 2025 - 8:17 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: UPSIFS और नोएडा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

उत्तर प्रदेश में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: UPSIFS और नोएडा पुलिस की अंतरराष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला

21 August 2025 - 4:04 PM
Photo of ‘सरकार घबराई…’, सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

‘सरकार घबराई…’, सपा सांसद डिंपल यादव ने संविधान संशोधन बिल पर बोला जोरदार हमला

21 August 2025 - 8:48 AM
Photo of फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने 22 लोगों की सेवाएं की गईं खत्म, FIR भी दर्ज होगी

फर्जी दस्तावेजों से शिक्षक बने 22 लोगों की सेवाएं की गईं खत्म, FIR भी दर्ज होगी

21 August 2025 - 7:44 AM
Photo of वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश यादव और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

वोटर लिस्ट विवाद में अखिलेश यादव और डीएम आमने-सामने, सोशल मीडिया पर तीखी बहस

20 August 2025 - 12:04 PM
Photo of यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

यूपी में उमस ने किया परेशान, अभी दो दिन नहीं मिलेगी राहत, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज

20 August 2025 - 7:57 AM
Photo of SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

19 August 2025 - 9:23 PM
Photo of युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

19 August 2025 - 5:45 PM
Photo of सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा- अमेरिकी टैरिफ से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान

19 August 2025 - 1:59 PM
Photo of वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

वर्तमान की चुनौतियों का सामना करने के लिए साइबर मुख्यालय बनाने की दिशा में कार्य कर रहे : CM योगी

19 August 2025 - 1:50 PM
Photo of क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

क्या यूपी की हाई-प्रोफाइल सीट पर हुई वोट चोरी? योगी सरकार के मंत्री का गंभीर आरोप, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब

19 August 2025 - 11:22 AM
Back to top button