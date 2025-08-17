फटाफट पढ़ें

मेलानिया ने पुतिन को पत्र लिखा

पत्र में सीधे यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया

बच्चों की मासूमियत बचाने की अपील की गई

पत्र की प्रति फॉक्स न्यूज को सबसे पहले मिली

पुतिन पर यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का आरोप लगा है

Russia Ukraine War : अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई, लेकिन रूस-यूक्रेन युद्ध पर कोई समाधान नहीं निकला. अब अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ने पुतिन को पत्र लिखा है, जो भावुक कर देने वाला है.

मेलानिया ट्रंप ने यूक्रेन में शांति की अपील करते हुए एक खास पहल की है, उन्होंने अपने पति और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में हुई मुलाकात के बाद खुद अपने अंदाज में समाधान निकालने की कोशिश की. मेलानिया ने पुतिन को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सीधे यूक्रेन का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने युद्ध की पृष्ठभूमि में पुतिन से अपील की कि वह देश की स्थिति, सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की मासूमियत” के बारे में सोचें.

मेलानिया ने पुतिन से बच्चों के लिए अपील की

अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने अपने पत्र में रूस-यूक्रेन युद्ध का सीधा जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने पुतिन से अपील की कि वे युद्ध में फंसे बच्चों और उनके भविष्य के बारे में सोचें, मेलानिया ने लिखा, इन बच्चों की मासूम हंसी सिर्फ आप ही वापस ला सकते है. उन्होंने आगे लिखा, अगर आप इन मासूम बच्चों की रक्षा करते है, तो यह केवल रूस की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सेवा होगी.

मेलानिया के लिखे इस पत्र की एक प्रति सबसे पहले फॉक्स न्यूज डिजिटल को मिली. इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के समर्थकों, जिनमें अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी भी शामिल थीं, ने इसे सोशल मीडिया पर साझा किया. अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ने कहा कि पुतिन इन बच्चों की मदद बस एक कलम के इशारे से कर सकते हैं.

न्यायालय ने पुतिन पर अपहरण का आरोप लगाया

पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ने यूक्रेनी बच्चों को अपने देश से बाहर ले जाकर उन्हें रूसी पहचान देने की कोशिश की है. एसोसिएटेड प्रेस ने 2022 में इन बच्चों के अपहरण के मामले दर्ज किया था, इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने कहा कि उसने युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, और उन पर यूक्रेन से बच्चों के अपहरण के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप