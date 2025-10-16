फटाफट पढ़ें

अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर उम्मीदवार

स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं

मंडल अध्यक्ष संजय सिंह के समर्थन में

नेता बूथ अभियान छोड़ने की चेतावनी

•मैथिली ठाकुर ने 14 अक्टूबर जॉइन किया

Maithili Thakur News : बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है. बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है.

स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर नाराजगी

मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी के सातों मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि इन सभी पदाधिकारियों ने मैथिली ठाकुर के टिकट दिए जाने पर असंतोष जताया है और स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की है. मंडल अध्यक्षों का कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना उचित नहीं है.

स्थानीय नेता और कार्यकर्ता विरोध में

मैथिली ठाकुर के विरोध में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंचायत स्तर पर चल रहे सभी बूथ और पंचायत अभियानों में अधिकारी और सातों मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे. उनका दावा है कि यदि कोई एनडीए को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत दिला देता है, तो हम यहां मुंह दिखाने तक नहीं आएंगे.

केवल पप्पू सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए

इतना ही नहीं, अलीनगर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित होकर संजय सिंह उर्फ पप्पू भइया के समर्थन में नारे लगाते हुए मांग की कि अलगीनगर विधानसभा सीट पर कोई अन्य उम्मीदवार नहीं चलेगा. उनका कहना है कि केवल पप्पू सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए.

बता दें कि मंगलवार 14 अक्टूबर को मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ली. उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया. इसके बाद बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में अलीनगर विधानसभा सीट से उनका नाम शामिल किया गया. मैथिली ठाकुर 25 साल की हैं और बिहार के मधुबनी क्षेत्र से आती हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप