Bihar

मैथिली ठाकुर को BJP का टिकट, स्थानीय नेता और कार्यकर्ता विरोध में उतरे

Ajay Yadav16 October 2025 - 9:41 AM
2 minutes read
Maithili Thakur News :
मैथिली ठाकुर को BJP का टिकट, स्थानीय नेता और कार्यकर्ता विरोध में उतरे

फटाफट पढ़ें

  • अलीनगर सीट पर मैथिली ठाकुर उम्मीदवार
  • स्थानीय नेता और कार्यकर्ता नाराज हैं
  • मंडल अध्यक्ष संजय सिंह के समर्थन में
  • नेता बूथ अभियान छोड़ने की चेतावनी
    •मैथिली ठाकुर ने 14 अक्टूबर जॉइन किया

Maithili Thakur News : बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. उम्मीदवार के नाम की घोषणा के बाद से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में असंतुष्टि है. बीजेपी का स्थानीय संगठन अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं और संजय उर्फ पप्पू सिंह का समर्थन किया है.

स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर नाराजगी

मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी के सातों मंडलों के अध्यक्षों ने मैथिली ठाकुर के खिलाफ और संजय सिंह के समर्थन में अपनी राय दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि इन सभी पदाधिकारियों ने मैथिली ठाकुर के टिकट दिए जाने पर असंतोष जताया है और स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की है. मंडल अध्यक्षों का कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना उचित नहीं है.

स्थानीय नेता और कार्यकर्ता विरोध में

मैथिली ठाकुर के विरोध में स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना है कि पंचायत स्तर पर चल रहे सभी बूथ और पंचायत अभियानों में अधिकारी और सातों मंडल के अध्यक्ष इस्तीफा दे देंगे. उनका दावा है कि यदि कोई एनडीए को अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से जीत दिला देता है, तो हम यहां मुंह दिखाने तक नहीं आएंगे.

केवल पप्पू सिंह को उम्मीदवार बनाया जाए

इतना ही नहीं, अलीनगर में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता एकत्रित होकर संजय सिंह उर्फ पप्पू भइया के समर्थन में नारे लगाते हुए मांग की कि अलगीनगर विधानसभा सीट पर कोई अन्य उम्मीदवार नहीं चलेगा. उनका कहना है कि केवल पप्पू सिंह को ही उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए.

बता दें कि मंगलवार 14 अक्टूबर को मैथिली ठाकुर ने बीजेपी की सदस्यता ली. उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पार्टी का पट्टा पहनाकर पार्टी में शामिल किया. इसके बाद बीजेपी की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में अलीनगर विधानसभा सीट से उनका नाम शामिल किया गया. मैथिली ठाकुर 25 साल की हैं और बिहार के मधुबनी क्षेत्र से आती हैं.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav16 October 2025 - 9:41 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of JDU MLA Gopal Mandal : ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए बाहुबली विधायक गोपाल मंडल का पत्ता हुआ साफ, पैंतरेबाजी भी नही आई काम

JDU MLA Gopal Mandal : ट्रेन में अंडरवियर कांड से चर्चा में आए बाहुबली विधायक गोपाल मंडल का पत्ता हुआ साफ, पैंतरेबाजी भी नही आई काम

16 October 2025 - 3:53 PM
Photo of बीजेपी का गेम प्लान शुरू… अलीनगर से मैथिली ठाकुर पर दांव, तो बक्सर में भाजपा का मास्टरस्ट्रोक

बीजेपी का गेम प्लान शुरू… अलीनगर से मैथिली ठाकुर पर दांव, तो बक्सर में भाजपा का मास्टरस्ट्रोक

15 October 2025 - 6:23 PM
Photo of नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर: जंगल राज से विकास और ईमानदारी तक की शानदार कहानी

नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर: जंगल राज से विकास और ईमानदारी तक की शानदार कहानी

15 October 2025 - 4:11 PM
Photo of जीतन राम मांझी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार किए घोषित , बहू दीपा कुमारी को मिला टिकट

जीतन राम मांझी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार किए घोषित , बहू दीपा कुमारी को मिला टिकट

15 October 2025 - 11:54 AM
Photo of उपेंद्र कुशवाहा नाराज, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में असंतोष; पटना बैठक स्थगित, आज अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात

उपेंद्र कुशवाहा नाराज, सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में असंतोष; पटना बैठक स्थगित, आज अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात

15 October 2025 - 8:56 AM
Photo of टिकट की जंग में JDU विधायक गोपाल मंडल का सीएम आवास पर धरना, बोले- बिना मिले नहीं हटूंगा

टिकट की जंग में JDU विधायक गोपाल मंडल का सीएम आवास पर धरना, बोले- बिना मिले नहीं हटूंगा

14 October 2025 - 12:21 PM
Photo of एनडीए पांडवों की तरह…’ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान पर दिलीप जयसवाल ने तोड़ी चुप्पी, क्या एनडीए में पड़ेगी फूट?

एनडीए पांडवों की तरह…’ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बयान पर दिलीप जयसवाल ने तोड़ी चुप्पी, क्या एनडीए में पड़ेगी फूट?

13 October 2025 - 3:51 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय; क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, होटल भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय; क्या तेज प्रताप यादव करेंगे खेला?

13 October 2025 - 1:30 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका, IRCTC भ्रष्टाचार केस में कोर्ट ने तय किए आरोप

13 October 2025 - 1:02 PM
Photo of बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, NDA में शुरू हुई सियासी चर्चा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सीट बंटवारे पर उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, NDA में शुरू हुई सियासी चर्चा

13 October 2025 - 8:52 AM
Back to top button