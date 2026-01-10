कोरबा में युवती से सामूहिक दुष्कर्म, डायल 112 का Driver भी शामिल, 2 गिरफ्तार

Korba Gangrape : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 19 वर्षीय युवती से कथित तौर पर पांच युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। एसईसीएल के एक मकान में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

पुलिस की इमरजेंसी सेवा डायल 112 का चालक भी इसमें शामिल था, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आठ जनवरी की रात बैंकिमोंगरा थाना क्षेत्र की एक युवती के साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

डायल 112 का चालक अरेस्ट

पुलिस के मुताबिक, दुष्कर्म की घटना में कुल पांच लोग शामिल थे। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन अभी फरार हैं। पीड़िता को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया। सिविल लाइन थाना में FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

दर्री सीएसपी विमल पाठक ने बताया कि डायल 112 के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी चालक कांट्रेक्चुअल बेसिस पर कार्यरत था।

घटना के बाद आरोपी फरार

घटना के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। बाद में पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई। परिजन उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए और फिर पुलिस को सूचना दी गई।

तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी

पुलिस ने बताया कि मामले में पहले सिविल लाइंस थाना में ‘जीरो एफआईआर’ दर्ज की गई थी, जिसे बाद में जांच के लिए बैंकिमोंगरा थाना स्थानांतरित कर दिया गया।

कोरबा के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि डायल-112 सेवा के निजी चालक सहित दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और शेष तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

