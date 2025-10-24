Bihar

तेजस्वी यादव को CM फेस बनाते ही केशव मौर्य ने कसा तंज, जानें क्या कहा?

UP News : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए गुरुवार 23 अक्टूबर, 2025 को महागठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित किया. बिहार चुनाव में महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में चुना है. इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा है.

केशव मौर्य ने घोटाले का आरोप

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी घोटाले और जंगलराज के प्रतीक हैं, और तेजस्वी यादव उनकी इसी तिकड़ी से जुड़े हैं. यह तिकड़ी घोटालों के मामलों में बेल पर है. वहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नौकरी के बदले अपने नाम जमीन का बैनामा नहीं कराती.” उन्होंने कहा, “यादव परिवार इस समय गांधी परिवार के समर्थन पर है. दोनों वंशवादी परिवारों में घोटालों को लेकर काफी सामानताएं है. सोनिया गांधी-राबड़ी देवी और राहुल गांधी-तेजस्वी यादव दोनों ही बेल पर हैं. ऐसे में इन परिवारों का असली चेहरा जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो चुका है.

केशव मौर्य ने कहा महाठगबंधन

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, “महागठबंधन अब पूरी तरह महाठगबंधन बन चुका है. भ्रम में जी रहे इस गठबंधन के किसी भी मंसूबे का सफल होना संभव नहीं है. जनता को राजग पर पूरा भरोसा है. उसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही उम्मीद रखती है.

महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम का फेस बनाए जाने पर जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, बिहार की जनता तय करती है. नेता थोड़े तय करते हैं. नेता क्या तय करेगा, ये सब?”

