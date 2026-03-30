Delhi NCRराजनीति

भाजपा-अकाली दल ने ही घर-घर में नशा पहुंचाया, अमित शाह को पंजाब से माफी मांगनी चाहिए- केजरीवाल

Shanti Kumari30 March 2026 - 11:45 AM
2 minutes read
Arvind Kejriwal

New Delhi : आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब के घर-घर में नशा पहुंचाने के लिए लोगों से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने अमित शाह से कहा कि आपकी पार्टी भाजपा और अकाली दल की सरकार ने ही पंजाब के घर-घर में नशा पहुंचाया था। आज आप किस मुंह से नशा मुक्त पंजाब की बात कर रहे हैं? आज भगवंत मान की सरकार भाजपा-अकाली दल सरकार में नशा के दोषी मंत्रियों को जेल भेज रही है और उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। हमारी सरकार जनता के साथ मिलकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। अकाली और भाजपा के काले दौर को पंजाब न भूला है, न भूलेगा, न माफ़ करेगा।

रविवार को अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री के नशा मुक्त पंजाब बनाने वाले बयान की वीडियो क्लिप एक्स पर साझा कर कहा कि अमित शाह जी, पंजाब के घर-घर में नशा पहुंचाने के लिए आपको तो पंजाब के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। भाजपा– अकाली दल के काले दौर को लोग भूले नहीं हैं, जब अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर मंत्रियों के घरों में पनाह लेते थे, पेडलर्स को पुलिस गाड़ियों और हथियारबंद सुरक्षा के साथ पूरे राज्य में घुमा कर नशा घर-घर पहुंचाया जाता था। आज आप किस मुँह से नशा मुक्त पंजाब की बात कर रहे हैं?

सख्ती के बाद राज्य छोड़ भागे नशा माफिया

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब हम उस दौर के दोषी मंत्रियों को जेल भेज रहे हैं, उन्हें उनके गुनाहों की सजा मिल रही है। आज पंजाब में आपकी सरकार का इंतज़ार जनता को नहीं है, बल्कि उन बड़े-बड़े नशा कारोबारियों को है, जिन्हें हमारी सरकार की सख्ती के बाद राज्य छोड़कर भागना पड़ा।

मुंद्रा पोर्ट से पकड़ी गई थी 20,000 करोड़ की ड्रग्स

अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से कहा कि अगर आपको नशे की इतनी ही चिंता है तो पहले गुजरात में अपना “डबल इंजन” क्यों नहीं चलाते? मुंद्रा पोर्ट से 20,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी, आपने पोर्ट के मालिक को जेल में क्यों नहीं डाला? उन्होंने कैग की रिपोर्ट कहा कि कैग रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में चूहे पुलिस कस्टडी से 2300 किलो ड्रग्स खा गए। क्या ये यकीन करने वाली बात है? ज़ाहिर है कि पुलिस कस्टडी से वो चोरी करके बाज़ार में बेच दी गई और लाखों घर बर्बाद कर दिए गए।

केजरीवाल का अमित शाह को सलाह

अंत में अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को सलाह देते हुए कहा कि पहले गुजरात संभालिए, फिर पंजाब की बात कीजिए। पंजाब में भगवंत मान की सरकार जनता के साथ मिलकर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। अकाली- बीजेपी के काले दौर को पंजाब न भूला है, न भूलेगा, न माफ़ करेगा।

ये भी पढ़ें – उत्तर-पश्चिम भारत में बदलेगा मौसम, दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari30 March 2026 - 11:45 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of AIADMK की तीसरी सूची जारी: 17 उम्मीदवारों का ऐलान, वलारमति और गोकुला इंदिरा को मिला टिकट

AIADMK की तीसरी सूची जारी: 17 उम्मीदवारों का ऐलान, वलारमति और गोकुला इंदिरा को मिला टिकट

29 March 2026 - 11:17 AM
Photo of मां के रिश्ते पर शक, बेटे ने युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

मां के रिश्ते पर शक, बेटे ने युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

29 March 2026 - 10:43 AM
Photo of गुजरात के डीप्टी CM हर्ष संघवी ने कांग्रेस पर KG बेसिन गैस भंडार को लेकर साधा निशाना, लगाया ये आरोप

गुजरात के डीप्टी CM हर्ष संघवी ने कांग्रेस पर KG बेसिन गैस भंडार को लेकर साधा निशाना, लगाया ये आरोप

28 March 2026 - 5:06 PM
Photo of हरीश रावत ने बिजली-पानी दर वृद्धि का किया विरोध, रखा मौन व्रत, 15 दिन राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित

हरीश रावत ने बिजली-पानी दर वृद्धि का किया विरोध, रखा मौन व्रत, 15 दिन राजनीतिक कार्यक्रम स्थगित

28 March 2026 - 1:55 PM
Photo of रूपाली चाकणकर ने NCP महिला विंग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, अशोक खरात मामले में बढ़ा विवाद

रूपाली चाकणकर ने NCP महिला विंग अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, अशोक खरात मामले में बढ़ा विवाद

28 March 2026 - 9:23 AM
Photo of Gujarat Politics : भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात करने जा रहा बदलाव- केजरीवाल

Gujarat Politics : भाजपा के दमन के खिलाफ ‘‘आप’’ के साथ पूरा गुजरात करने जा रहा बदलाव- केजरीवाल

27 March 2026 - 6:51 PM
Photo of दिल्ली में धमाल मचाने आ रहे हैं सोनू निगम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

दिल्ली में धमाल मचाने आ रहे हैं सोनू निगम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

27 March 2026 - 4:14 PM
Photo of जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के दूसरे चरण में हंगामा, विपक्षी दलों ने लगाए ईरान समर्थक नारे

जम्मू-कश्मीर विधानसभा सत्र के दूसरे चरण में हंगामा, विपक्षी दलों ने लगाए ईरान समर्थक नारे

27 March 2026 - 1:43 PM
Photo of सीट को लेकर शुरू हुई बहस, सरदार जी के शांत अंदाज ने बदला माहौल, वीडियो हुआ वायरल

सीट को लेकर शुरू हुई बहस, सरदार जी के शांत अंदाज ने बदला माहौल, वीडियो हुआ वायरल

27 March 2026 - 9:58 AM
Photo of तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आज आखिरी तारीख

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का आज आखिरी तारीख

26 March 2026 - 5:28 PM
Back to top button