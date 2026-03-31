Chhattisgarhराज्य

कांकेर और दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, मुख्यधारा में शामिल हुए 11 कैडर

Shanti Kumari31 March 2026 - 2:05 PM
1 minute read
Naxal Surrender

Naxal Surrender : केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतिम दिन 31 मार्च को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में दो नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया। इसी क्रम में दंतेवाड़ा जिले के पांच नक्सलियों ने भी हथियार छोड़कर पुनर्वास की ओर कदम बढ़ाया, इनमें कुल 40 हथियार जमा किए गए। यह घटनाक्रम बस्तर में नक्सल विरोधी अभियानों की सफलता को दर्शाता है।

पुलिस और प्रशासन की सक्रियता

कांकेर पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा ने बताया कि पिछले सात दिनों में कुल 11 नक्सली कैडरों ने हिंसा का मार्ग त्यागने का निर्णय लिया। 31 मार्च को पीपीसीएम शंकर और पीएम हिडमा डोडी ने भी मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय किया। समर्पण करने वाले नक्सलियों ने बताया कि इलाके में सक्रिय अन्य नक्सलियों से भी चर्चा हुई है और उन्हें भी मुख्यधारा में लाने के प्रयास जारी हैं।

आत्मसमर्पण और पुनर्वास

पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पट्टलिंगम ने पिछले तीन दिनों में मुख्यधारा में शामिल हुए सभी 11 नक्सली कैडरों का स्वागत किया। उन्होंने शेष बचे नक्सलियों से एक बार फिर हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण और पुनर्वास का विकल्प चुनने के लिए नक्सलियों के पास अब केवल कुछ ही घंटे शेष हैं।

शांति और पुनः एकीकरण की प्रक्रिया

25 मार्च से 31 मार्च तक आत्मसमर्पण करने वाले इन 11 नक्सलियों ने पुनर्वास का मार्ग अपनाया है। उनकी सामाजिक मुख्यधारा में पुनः एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोजित की जाएगी। कांकेर और दंतेवाड़ा में कुल सात नक्सलियों ने सरेंडर कर नक्सली विचारधारा को त्यागा और शांतिपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ाया।

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Shanti Kumari31 March 2026 - 2:05 PM
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