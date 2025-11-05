JNU Student Union Election 2025 : नई दिल्ली के मशहूर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्रसंघ चुनाव की मतगणना जोरों पर है. शुरुआती रुझानों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने बढ़त हासिल की है. ताज़ा जानकारी के मुताबिक, 15 में से 8 काउंसलर सीटों पर एबीवीपी ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि बाकी सीटों पर भी उसका पलड़ा भारी दिख रहा है. हालांकि, आधिकारिक नतीजों का ऐलान अभी बाकी है – जेएनयू इलेक्शन कमीशन ने अभी तक औपचारिक परिणाम जारी नहीं किए हैं.

67% मतदान, छात्रों में गजब का उत्साह

इस बार के चुनाव में लगभग 67 प्रतिशत मतदान हुआ. शाम पांच बजे वोटिंग पूरी हुई और रात 12 बजे से मतगणना शुरू की गई. पूरे कैंपस में रातभर छात्रों का जोश देखने लायक था – कोई नारे लगा रहा था, तो कोई ढोल-नगाड़ों की थाप पर जश्न मना रहा था.

विज्ञान फैकल्टी से एबीवीपी को बढ़त

शुरुआती चरण में विज्ञान से जुड़ी फैकल्टीज – जैसे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज – की मतगणना पूरी हो चुकी है. इन फैकल्टीज़ में एबीवीपी को स्पष्ट बढ़त मिली है. अब सबकी निगाहें सोशल साइंसेज़ और इंटरनेशनल स्टडीज़ जैसी बड़ी फैकल्टीज़ पर टिकी हैं, जो हमेशा से जेएनयू की राजनीति का अहम केंद्र रही हैं.

वाम मोर्चा मैदान में, मुकाबला दिलचस्प बना

इस बार AISA, SFI और AISF वामपंथी संगठनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया है. उनका कहना है कि शुरुआती नतीजों से तस्वीर पूरी साफ़ नहीं होती, क्योंकि कई फैकल्टीज़ की गिनती अभी बाकी है. वहीं, एबीवीपी का दावा है कि वो चारों केंद्रीय पदों – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव मजबूत स्थिति में है.

शांतिपूर्ण मतगणना और देर रात तक नतीजों की उम्मीद

मतगणना का माहौल फिलहाल शांतिपूर्ण है. सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है और प्रशासन ने सभी छात्र संगठनों से संयम बरतने की अपील की है. उम्मीद है कि अंतिम नतीजे देर रात या बुधवार सुबह तक घोषित कर दिए जाएंगे.

इस बार का जेएनयू चुनाव सिर्फ छात्र राजनीति का नहीं, बल्कि विचारों के टकराव का भी प्रतीक बन गया है – जहाँ एक ओर राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद है, वहीं दूसरी ओर वामपंथी सोच अपनी पकड़ बनाए हुए है. कहना गलत नहीं होगा कि जेएनयू एक बार फिर “बहस, विचार और लोकतंत्र की जीवंत प्रयोगशाला” साबित हो रहा है.

