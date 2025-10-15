Bihar

जीतन राम मांझी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार किए घोषित , बहू दीपा कुमारी को मिला टिकट

HAM Candidate List Bihar :
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए, बहू दीपा कुमारी को मिला टिकट

  • HAM ने 6 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए
  • दीपा कुमारी और ज्योति देवी को टिकट मिला
  • टिकारी और सिकंदरा से विधायकों को मौका
  • बीजेपी और जेडीयू को 101-101 सीटें
  • बिहार चुनाव 6 और 11 नवंबर

HAM Candidate List Bihar : जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने बिहार की 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें उनकी बहू दीपा कुमारी और समधन ज्योति देवी को टिकट मिला. दीपा कुमारी, संतोष कुमार सुमन की पत्नी हैं, जो वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री हैं.

HAM ने 6 सीटों के उम्मीदवार घोषित किए

HAM ने इमामगंज से दीपा कुमारी, टिकारी से अनिल कुमार, बाराचट्टी से ज्योति देवी, अतरी से रोमित कुमार, सिकंदरा से प्रफुल कुमार माझी को टिकट दिया गया है, जबकि कुटुंबा से ललन राम को टिकट मिला है.

टिकारी सीट से मौजूदा विधायक अनिल कुमार को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है. बाराचट्टी से ज्योति देवी को उतारा गया है, जो 2020 में भी जीत चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं. अतरी से रोमित कुमार टिकट मिला है, जिनका बीटेक डीवाई पाटिल इंजीनियरिंग कॉलेज से और एमबीए लंदन से हैं. वे गयाजी और नवादा में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल भी संचालित करते हैं. सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार को भी फिर से मौका मिला है.

बीजेपी-जेडीयू को 101-101 सीटें

एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत जीतन राम मांझी की पार्टी HAM को 6 सीटें मिली हैं. बीजेपी और जेडीयू 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी (R) को कुल 29 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की RLM को 6 सीटें मिली हैं. बिहार विधानसभा के कुल 243 सीटों पर चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होगा. जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी.

