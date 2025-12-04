फटाफट पढ़ें:

स्थल का संचालन निजी क्षेत्र को सौंपा गया

एलडीए की आमदनी तीन गुना बढ़ेगी

हरित क्षेत्र में कोई नया निर्माण नहीं होगा

सेवाओं की गुणवत्ता और प्रबंधन सुधरेंगे

श्रमिकों को अधिक काम और रोजगार मिलेंगे

Janeeshwar Mishra Park : राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क स्थित गेट नंबर-5 के पास लगभग 3 लाख वर्गफीट में विकसित बहुउद्देशीय समारोह स्थल को अब आरएफपी प्रक्रिया के तहत संचालन और अनुरक्षण के लिए निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया है. यह कदम लखनऊ विकास प्राधिकरण की आय में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ-साथ नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अहम साबित होगा. प्राधिकरण की आय तीन गुना से भी अधिक बढ़ने की संभावना है. बहुउद्देशीय समारोह स्थल गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में है.

10 हजार मेहमानों की क्षमता

पूर्व में निर्मित यह बहुउद्देशीय स्थल शादी समारोहों एवं विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2016 से बुकिंग पर उपलब्ध कराया जा रहा था. समाजवादी पार्टी की सरकार में पार्क का राजनीतिक आयोजन में भी इस्तेमाल किया गया. पार्क का बहुउद्देशीय स्थल बहुत विशाल है. लगभग 10 हजार मेहमानों की क्षमता और करीब 3 हजार से अधिक वाहनों की पार्किंग सुविधा के कारण यह स्थल लखनऊ में बड़े आयोजनों के लिए प्रमुख पसंद रहा है. बहुउद्देशीय स्थल को पार्क क्षेत्र से पृथक रखने हेतु निर्धारित परिधि की फेंसिंग भी पहले ही करायी जा चुकी है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि पहले प्राधिकरण पार्क के बहुउद्देशीय स्थल की प्रतिदिन की बुकिंग के लिए 3 लाख 45 हजार रुपये शुल्क लेता था, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक की आय होती थी. लेकिन अब ये कमाई तीन गुना से भी ज्यादा होगी.

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने जानकारी दी कि आरएफपी के जरिए शशि इंफ्राकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को पार्क के बहुउद्देशीय स्थल के संचालन का जिम्मा सौंपा गया है. जिम्मा सौंपे जाने के बाद कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 3 करोड़ 21 लाख रुपये प्राधिकरण को दिए जाएंगे. पूर्व की आय से तुलना की जाए तो नई व्यवस्था में बहुउद्देशीय स्थल से आय तीन गुना से भी अधिक है. उन्होंने यह भी बताया कि जो कमाई होगी उसे जनेश्वर मिश्र पार्क के अनुरक्षण कार्यों में ही व्यय किया जाएगा.

समारोह स्थल पर होगा बिना निर्माण उपयोग

पार्क में मौजूद समारोह स्थल में किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि पार्क के हरित क्षेत्र को किसी भी तरह से नुकसान नया पहुंचे. कंपनी इस स्थल को पूर्व की भांति सिर्फ लॉन के रूप में ही उपयोग करेगी, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और प्राकृतिक सौंदर्य पहले की तरह ही बना रहेगा.

कार्यक्रमों में मिलेगा बेहतर अनुभव

निजी संचालन व्यवस्था से न केवल स्थल के प्रबंधन और संचालन में प्रभावशीलता बढ़ेगी, बल्कि कार्यक्रमों के लिए आने वाले लोगों को बेहतर एवं सुव्यवस्थित जगह मिलेगी. साथ ही टेंट, सजावट, कैटरिंग आदि सेवाएं भी निर्धारित बजट के भीतर ही उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आमजन को समग्र रूप से बेहतर अनुभव प्राप्त होगा.

कैटरिंग और साज-सजावट का कार्य करने वाले श्रमिक प्राधिकरण के इस फैसले से खुश हैं. मोहन पाल ने बताया कि पार्क के बहुउद्देशीय स्थल के बढ़ते उपयोग से उन्हें पहले की तुलना में अधिक काम मिलने की उम्मीद है. स्थल का जितना अधिक से इस्तेमाल होगा, श्रमिकों की आय में उतनी ही वृद्धि होगी.

