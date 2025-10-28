Jaipur Bus Accident : बीते कुछ दिनों से लगातार किसी न किसी वजह से बस में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। जयपुर से एक बार फिर बस में आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 से अधिक लोग बूरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। घटना आज (मंगलवार) सुबह की है।

ईंट भट्टे पर जा रही थी बस

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब मजदूरों से भरी बस जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा उपखण्ड के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में टोडी गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर जा रही थी। इस दौरान बस 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। महज कुछ ही सेकेंड में करंट पूरे बस में द़ौड़ गया और स्पार्क होने से बस में आग भड़क उठी।

2 मजदूरों की हुई मौत

इस दौरान बस में मौजूद 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 12 मजदूर बूरी तरह से झूलस गए। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना की खबर सुनते ही मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरु किया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने आग पर काबू पाया।

घायलों को कराया गया भर्ती

वहीं हादसे में घायल मजदूरों को फौरन उपचार के लिए शाहपुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। वहीं घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

एसडीएम ने दी पूरी जानकारी

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम संजीव ने बताया कि बस में कुल 60 मजदूर सवार थे, जो शाहपुरा के आसपास ईंट भट्टों पर काम करते हैं। ये सभी दिवाली की छुट्टी मनाकर ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण यूपी के पीलीभीत से प्राइवेट बस बुक करके काम पर लौट रहे थे। बस की छत पर कपड़े, खाने-पीने का सामान रखा था। हाइटेंशन लाइन से टच होते थी छत पर रखे लगेज में आग लग गई।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख

X हैंडल पर पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि, “जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं”।

