Rajasthanबड़ी ख़बरराज्य

जयपुर में फिर बस हादसा, 2 लोगों ने गंवाई जान, 10 से अधिक झूलसे

Shanti Kumari28 October 2025 - 3:28 PM
2 minutes read
Jaipur Bus Accident
जयपुर के मनोहरपुर में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मजदूरों से भरी बस में लगी आग, 2 की मौत, कई झुलसे।

Jaipur Bus Accident : बीते कुछ दिनों से लगातार किसी न किसी वजह से बस में आग लगने की खबरें सामने आ रही है। जयपुर से एक बार फिर बस में आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10 से अधिक लोग बूरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। घटना आज (मंगलवार) सुबह की है।

ईंट भट्टे पर जा रही थी बस

मिली जानकारी के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ जब मजदूरों से भरी बस जयपुर ग्रामीण जिले के शाहपुरा उपखण्ड के मनोहरपुर थाना क्षेत्र में टोडी गांव स्थित एक ईंट भट्टे पर जा रही थी। इस दौरान बस 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन के संपर्क में आ गई। महज कुछ ही सेकेंड में करंट पूरे बस में द़ौड़ गया और स्पार्क होने से बस में आग भड़क उठी।

2 मजदूरों की हुई मौत

इस दौरान बस में मौजूद 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 12 मजदूर बूरी तरह से झूलस गए। घटना के बाद वहां अफरा-तफरी मच गई। मजदूरों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। घटना की खबर सुनते ही मनोहरपुर थाना पुलिस और प्रशासनिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरु किया। कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने आग पर काबू पाया।

घायलों को कराया गया भर्ती

वहीं हादसे में घायल मजदूरों को फौरन उपचार के लिए शाहपुरा उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल पांच मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए जयपुर रेफर किया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया है। वहीं घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

एसडीएम ने दी पूरी जानकारी

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीएम संजीव ने बताया कि बस में कुल 60 मजदूर सवार थे, जो शाहपुरा के आसपास ईंट भट्टों पर काम करते हैं। ये सभी दिवाली की छुट्टी मनाकर ट्रेन में टिकट नहीं मिलने के कारण यूपी के पीलीभीत से प्राइवेट बस बुक करके काम पर लौट रहे थे। बस की छत पर कपड़े, खाने-पीने का सामान रखा था। हाइटेंशन लाइन से टच होते थी छत पर रखे लगेज में आग लग गई।

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जताया दुख

X हैंडल पर पोस्ट करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि, “जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आम जन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं”।

यह भी पढ़ें http://कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ और बरिंदर कुमार गोयल ने पुडुचेरी के सीएम एन. रंगासामी से की मुलाकात, जानें वजह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari28 October 2025 - 3:28 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

जहरीली दिल्ली से राहत देने का प्रयास, कृत्रिम वर्षा के लिए IIT कानपुर के विमान ने भरी उड़ान

28 October 2025 - 4:23 PM
Photo of केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

28 October 2025 - 4:11 PM
Photo of श्रेयश अय्यर ICU से आए बाहर, खतरे में थी जान, डॉक्टर बने भगवान

श्रेयश अय्यर ICU से आए बाहर, खतरे में थी जान, डॉक्टर बने भगवान

28 October 2025 - 3:20 PM
Photo of चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

चुनावी माहौल में प्रशांत किशोर की वोटर आईडी बना सियासी मुद्दा, पार्टी प्रवक्ता ने दी सफाई

28 October 2025 - 1:50 PM
Photo of एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

एक बार फिर हिली तुर्की की धरती, कई इमारतें ध्वस्त, 22 लोग घायल

28 October 2025 - 12:32 PM
Photo of छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य, जानें शुभ मुहूर्त

27 October 2025 - 2:32 PM
Photo of नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, एक और छात्रा हुई एसिड अटैक की शिकार

नहीं थम रहा अपराधियों का आतंक, एक और छात्रा हुई एसिड अटैक की शिकार

26 October 2025 - 8:39 PM
Photo of स्पीकर संधवां ने की स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत

स्पीकर संधवां ने की स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत

26 October 2025 - 8:13 PM
Photo of पॉलीहाउस खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं किसान, बागवानी विभाग कर रही है मदद

पॉलीहाउस खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं किसान, बागवानी विभाग कर रही है मदद

26 October 2025 - 7:30 PM
Photo of चंडीगढ़ में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम , उपलब्ध होंगी कई सुविधाएँ

चंडीगढ़ में बनेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम , उपलब्ध होंगी कई सुविधाएँ

26 October 2025 - 6:56 PM
Back to top button