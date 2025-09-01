राष्ट्रीय

शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

Ajay Yadav
1 September 2025
PM Modi :
शंघाई सहयोग संगठन में भारत की हुंकार, आतंक के खिलाफ एकजुटता जरूरी : PM मोदी

  • पीएम मोदी ने आतंकवाद पर जोर दिया
  • पहलगाम हमले का उल्लेख किया
  • भारत ने SCO में भूमिका निभाई
  • SCO का अर्थ बताया: सुरक्षा, अवसर
  • आतंक के खिलाफ एकता की अपील

PM Modi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में भाग लिया. इस मौके पर उन्होंने सदस्य देशों के सत्र में भारत का पक्ष रखा और अपने संबोधन के दौरान वैश्विक मंच पर आतंकवाद के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया.

अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि भारत या कोई भी देश आतंकवाद को उग्रवाद, अलगाववाद और आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा.

पीएम मोदी ने बताया एससीओ की तीन नीति स्तंभ

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने सदस्य देश के रूप में हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाई है, उन्होंने बताया कि एससीओ के प्रति भारत की नीति तीन महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है, उन्होंने इस दौरान एससीओ का एक अलग अर्थ Security, C- Connectivity and O – Opportunity बताया.

मित्र देशों के समर्थन के लिए आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंक के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि भारत पिछले चार दशकों से आतंक की पीड़ा सह रहा है. हाल ही में, हमने पहलगाम में हमने आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा. मैं इस दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े होने वाले मित्र देश के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. हमें स्पष्ट और सर्वसम्मति से कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि यह हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति के लिए एक खुली चुनौती थी. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है. हमें हर रूप और रंग के आतंकवाद का सर्वसम्मति से विरोध करना होगा. मानवता के प्रति यह हमारा कर्तव्य है.

विकास की राह में सबसे बड़ी बाधाएं

उन्होंने कहा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार हैं, लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद इस राह में बड़ी चुनौतियां हैं. आतंकवाद सिर्फ एक देश की सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक चुनौती है. कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं मान सकता.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुटता को प्राथमिकता दी है, उन्होंने बताया कि भारत ने अल-कायदा और उससे जुड़े आतंकी संगठनों के खिलाफ संयुक्त सूचना अभियान की अगुवाई की है. साथ ही, भारत ने आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ आवाज उठाई. इसमें आपके सहयोग के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं.

