दिल्ली-NCR में बढ़ी ठंड, कोहरे और तेज हवाओं ने बढ़ाई परेशानी

Ajay Yadav22 December 2025 - 8:32 AM
Weather Update :
Weather Update : दिल्ली और आसपास के इलाकों में सर्दी बढ़ गई है. न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है और घने कोहरे ने लोगों की दिनचर्या मुश्किल कर दी है. दिल्ली-एनसीआर के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं की तेजी और खराब वायु गुणवत्ता के कारण स्वास्थ्य और यातायात पर असर पड़ रहा है.

बीते दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर में ठंड लगातार बढ़ रही है और सुबह से शाम तक धूप नहीं दिख रही है. पूरे क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता कम और ठिठुरन बढ़ गई है.

ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट

ठंडी हवाओं की रफ्तार पहले 8-20 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन आज यह लगभग 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकती है. तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट और महसूस हो रही है, जिससे लोगों की दैनिक परेशानियां बढ़ गई हैं.

ठंडी हवाओं और कोहरे का खतरा

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार फिलहाल शीतलहर की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मौसम की गंभीरता को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है. सुबह और शाम के समय कई इलाकों में घना कोहरा बना रहता है. ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ेगी और बुजुर्गों व बच्चों के लिए जोखिम अधिक रहेगा. भारत मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने, सुबह जल्दी बाहर निकलने से बचने और हाईवे पर अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी है, ताकि दुर्घटनाओं का खतरा कम किया जा सके.

दिल्ली-एनसीआर में ठंड और प्रदूषण

दिल्ली में अधिकतम तापमान 20°C और न्यूनतम 8°C दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 334 रहा. नोएडा में तापमान 22°C से 11°C के बीच और AQI 328 रिकॉर्ड किया गया. गाजियाबाद में हालात सबसे गंभीर रहे, जहाँ AQI 444 से 484 तक पहुंच गया और तापमान 21°C से 11°C के बीच रहा.

