Haryana Police Vacancy : नया साल 2026 हरियाणा के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और नई उम्मीद लेकर आया है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की राह देख रहे लाखों युवाओं को हरियाणा सरकार ने साल के पहले ही दिन बड़ा रोजगार तोहफा दिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एचएसएससी) ने हरियाणा पुलिस विभाग में 5500 कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है, जिसे नए साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक माना जा रहा है।

मुख्य बातें:

यह भर्ती न केवल युवाओं को रोजगार का अवसर देगी, बल्कि राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पूरी भर्ती प्रक्रिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) ग्रुप-सी के तहत होगी और इसमें किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं को भी समान अवसर मिलेगा।

इस भर्ती में कुल 5500 पदों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में किया गया है जिसमें 4500 पुरुष कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी), 600 महिला कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 400 पुरुष कॉन्स्टेबल (सरकारी रेलवे पुलिस)। ये पद राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत विभिन्न श्रेणियों में बांटे गए हैं, ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम:

इस भर्ती में 600 महिला कॉन्स्टेबल पद शामिल किए गए हैं, जिसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका दोनों को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले ही पुलिस विभाग में महिलाओं की संख्या बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का ऐलान कर चुके हैं।

आवेदन प्रक्रिया और तिथियाँ:

इस भर्ती के लिए आवेदन 11 जनवरी 2026 से शुरू होंगे, और अंतिम तिथि 25 जनवरी 2026 (रात 11:59 बजे तक) है। जिन उम्मीदवारों ने पहले विज्ञापन संख्या 14/2024 के तहत आवेदन किया था, उन्हें इस बार नए आवेदन करने होंगे क्योंकि पुराना आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

योग्यता मानदंड:

कॉन्स्टेबल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10+2 (बारहवीं) पास निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृत का ज्ञान होना अनिवार्य है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा के लिए कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे, ताकि सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके।

आयु सीमा और छूट:

सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष (1 जनवरी 2026 के अनुसार) निर्धारित की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 5 वर्ष की आयु छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को पुलिस नियमों के तहत विशेष छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया:

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में की जाएगी। पहले चरण में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) होगा, जिसमें पुरुष कांस्टेबल के लिए न्यूनतम लंबाई 170 सेमी और छाती 83 सेमी (फुलाव सहित) होनी अनिवार्य होगी। महिला कांस्टेबल के लिए न्यूनतम लंबाई 158 सेमी होगी।

दूसरे चरण में फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) होगा, जिसमें पुरुष कांस्टेबल के लिए 2.5 किमी दौड़ 12 मिनट में और महिला कांस्टेबल के लिए 1 किमी दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी।

फिर, लिखित परीक्षा होगी, जो वस्तुनिष्ठ आधारित होगी और इसमें 97 प्रतिशत वेटेज होगा। ओएमआर आधारित परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में होगी।

दस्तावेज और आरक्षण पर सख्ती:

आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेजों का अपलोड करना अनिवार्य होगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को वैध प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, और गलत या पुराने प्रमाण पत्र मिलने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है।

अंतिम निर्देश:

आवेदन करने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अंतिम तिथि से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदन निरस्त हो सकता है, और सुधार का कोई विकल्प नहीं होगा।

ये भी पढ़ें –बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंदुओं पर हिंसा, एक और हिंदू को नृशंस तरिके से उतारा मौत के घाट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप