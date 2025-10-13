Haryana Flood Farmers Compensation : हरियाणा में हाल की बाढ़ से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है. लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन किसानों को अब तक मुआवजे की एक भी किस्त नहीं मिली. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि “अगर पंजाब में किसानों को 30 दिन में 20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जा सकता है, तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?”

5.30 लाख किसान प्रभावित, फिर भी मुआवजा शून्य

ढांडा ने बताया कि बाढ़ से हरियाणा के 5.30 लाख किसान, 6,395 गांव और करीब 31 लाख एकड़ जमीन प्रभावित हुई है. इसके बावजूद किसानों के खातों में एक रुपया तक नहीं पहुंचा. उन्होंने बताया कि 8 जिलों में 15,834 एकड़ गिरदावरी का काम अब तक अधूरा पड़ा है. ढांडा ने कहा, “इतना बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन बीजेपी सरकार चुपचाप बैठी है. यह किसानों के साथ सीधा धोखा है.”

पंजाब ने 30वें दिन शुरू किया मुआवजा वितरण

पंजाब सरकार के उदाहरण देते हुए ढांडा ने बताया कि वहां 11 सितंबर को विशेष गिरदावरी की घोषणा हुई थी. 45 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन 30वें दिन ही मुआवज़ा वितरण शुरू कर दिया गया. पंजाब के 2,508 गांवों में 3.5 लाख एकड़ जमीन पर ₹20,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया गया. घरों और पशुधन के नुकसान की भरपाई भी सीधे किसानों के बैंक खातों में पारदर्शी तरीके से की गई.

“हरियाणा सरकार सिर्फ बातें करती है, काम नहीं”

अनुराग ढांडा ने कहा, “बीजेपी सरकार ने केवल ₹15,000 प्रति एकड़ मुआवज़े की घोषणा की, लेकिन किसानों के खाते में आज तक कुछ नहीं पहुंचा. पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने यह साबित कर दिया कि जब नीयत साफ हो, तो किसानों को उनका हक़ समय पर दिया जा सकता है. ”

“मुख्यमंत्री किसानों का दर्द नहीं देखते”

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए ढांडा ने कहा, “मुख्यमंत्री को किसानों का दर्द दिखता ही नहीं. MSP पर फसल नहीं बिक रही, खेत बाढ़ में डूबे हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त हैं. ”

“पंजाब मॉडल ने दिखाया रास्ता”

अनुराग ढांडा ने कहा कि “फर्क सिर्फ नीयत का है. पंजाब में किसानों को उनका हक़ मिला, हरियाणा में किसान अब भी राहत का इंतज़ार कर रहे हैं. बीजेपी सरकार किसानों की मदद करने की बजाय बयानबाज़ी में लगी हुई है.” उन्होंने कहा कि पंजाब मॉडल ने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो तो राहत समय पर दी जा सकती है. उन्होंने हरियाणा के किसानों से अपील की कि वे इस किसान विरोधी सरकार से जवाब मांगें.

“बीजेपी सरकार माफी मांगे और तुरंत मुआवजा दे”

अंत में अनुराग ढांडा ने कहा, “अगर बीजेपी सरकार में ज़रा भी शर्म है तो किसानों से माफ़ी मांगे और तुरंत मुआवज़ा जारी करे. किसानों को राहत चाहिए, बयानबाजी नहीं.”

