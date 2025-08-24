Haryana

CM नायब सिंह सैनी ने स्वभाव स्वच्छता – संस्कार स्वच्छता की दिलाई शपथ, कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की मुहिम

Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र को स्वच्छ बनाने का शंखनाद किया. हरियाणा स्वच्छ शहर मुहिम के अंतर्गत कुरुक्षेत्र को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की मुहिम शुरू. कुरुक्षेत्र को स्वच्छ करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वभाव स्वच्छता- संस्कार स्वच्छता की शपथ दिलाई. 11 हफ़्ते के मिशन की आज गीता ज्ञान संस्थान से स्वच्छता शंखनाद हुआ. 24 अगस्त से 7 नंवबर तक चलेगी.

कुरुक्षेत्र में बोले सीएम नायब सिंह सैनी

इसके साथ ही CM नायब सिंह सैनी ने कृष्ण कश्यप संगम समारोह में की शिरकत की. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया. विभिन्न राज्य अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, संगीत, भाषा और खान-पान का आदान-प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं. हरियाणा में लगभग 2 लाख कश्मीरी भाई बहन रहते हैं. अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का दर्द सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आप लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया.

‘धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर’

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र और कश्मीर दोनों ही हमें इतिहास और संस्कृति की पहचान से जोड़ते हैं. धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर के सदियों पुराने संबंध है. आज का यह कार्यक्रम उन संबंधों को फिर से जागृत करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर अखंड भारत बनाने का काम किया.

