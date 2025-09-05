Haryanaराज्य

गुरुग्राम को मिला विकास का सबसे बड़ा तोहफा…जानें कितने किलोमीटर लंबी होगी नई मेट्रो और कितना खर्च आएगा

Gurugram Metro Project
गुरुग्राम मेट्रो परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में संबोधित करते केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

Gurugram Metro Project : गुरुग्राम में आयोजित मेट्रो परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाओं के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि गुरु द्रोणाचार्य जी की पावन धरा पर इस ऐतिहासिक दिन मेट्रो परियोजना की शुरुआत होना एक बड़ी उपलब्धि है.

मनौहर लाल ने गुरुग्रामवासियों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि गुरुग्राम के विकास में मारुति प्लांट और डीएलएफ का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि विकसित हो रहे प्रदेशों में सबसे ज्यादा जरूरत बेहतर यातायात के साधनों की होती है, और मेट्रो इसका सबसे सशक्त समाधान है.

गुरुग्राम को मिली 28.5 KM मेट्रो की सौगात

उन्होंने याद किया कि 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली में पहली मेट्रो की शुरुआत की थी. इसके बाद 2014 से देशभर में मेट्रो का तेजी से विस्तार हुआ है. आज पूरे देश के 24 शहरों में 1066 किलोमीटर तक मेट्रो नेटवर्क काम कर रहा है. गुरुग्राम में शुरू होने वाली नई मेट्रो लाइन की लंबाई लगभग 28.5 किलोमीटर होगी और इसकी लागत करीब 5600 करोड़ रुपये आएगी. इस परियोजना से गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज होगी.

गुरुग्राम को 100 बसें और नई विकास पहचान

अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने पूरे देश में रियायती दरों पर 10 हजार बसें देने का फैसला लिया है. इनमें से 450 बसें हरियाणा को मिलेंगी और गुरुग्राम को 100 बसों का लाभ मिलेगा. इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मजबूत होगा. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम पूरे देश का पहला शहर है, जहां मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है. यह शहर के सुनियोजित और टिकाऊ विकास की दिशा में बड़ा कदम है.

मेट्रो से आसान सफर, उज्जवल होगा गुरुग्राम

मनोहर लाल ने विश्वास जताया कि मेट्रो और नई बस सेवाओं से आम नागरिकों की यात्रा आसान होगी, जाम और प्रदूषण कम होगा और समय व ऊर्जा की बचत होगी. उन्होंने गुरुग्राम के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में यह शहर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा.

यह भी पढ़ें : गुरुग्राम मेट्रो का सपना हुआ सच…अब मिलेगी जाम और प्रदूषण से छुटकारा, जानें कैसे बदलेगी शहर की तस्वीर

