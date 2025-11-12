Chandigarh : आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी श्री आनंदपुर साहिब की सुंदरता और पवित्रता को नए शिखर पर ले जाने तथा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाने के उद्देश्य से आज ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई।

हरजोत सिंह बैंस ने किया प्रोजेक्ट का शुभारंभ

इस अवसर पर किला आनंदगढ़ साहिब कार सेवा के बाबा सतनाम सिंह जी द्वारा अरदास की गई और पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने स्थानीय बस स्टैंड से पूरे शहर को सफेद रंग में रंगने के इस महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शुभारंभ स्वयं ब्रश चलाकर किया।

आध्यात्मिक नगरी को नया रूप देने की पहल

प्रोजेक्ट की दृष्टि के बारे में जानकारी देते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “आज हम श्री आनंदपुर साहिब को सुंदरता, शांति और श्रद्धा का प्रतीक बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। यह परियोजना हमारी समृद्ध विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वचन है। हम इस पवित्र नगरी की आत्मा को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम हर गली और कोने को स्वच्छ बना रहे हैं, सड़कों का नवीनीकरण कर रहे हैं और शहर को सफेद रंग में रंग रहे हैं।”

20,000 लीटर पेंट से सफाई और सौंदर्यीकरण

सभी समुदायों से मिल रहे समर्थन का उल्लेख करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि लोक-सेवा के भाव से प्रेरित व्यक्तियों ने प्रारंभिक चरण के लिए 20,000 लीटर से अधिक सफेद पेंट का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहल सामुदायिक भावना और एकजुटता का सजीव उदाहरण है।

समुदाय से सहयोग की अपील

युवाओं और पंचायतों से इस महान सेवा में भाग लेने की अपील करते हुए हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “हम अगले पाँच से सात दिनों में हर गली और हर मोहल्ले को कवर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सफेद रंग इस पवित्र नगरी की सुंदरता को और भी निखारे।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रोजेक्ट को प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त रहेगा और इसे एक सतत अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके मौजूदा चरण के तहत श्री आनंदपुर साहिब के व्यापक और स्थायी सौंदर्यीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि नौवें पातशाह की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह नगरी गुरु साहिब की विरासत का आध्यात्मिक प्रतीक बन सके।

गुरु साहिब जी की शिक्षाओं की भावना को उजागर करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस पवित्र नगरी में, जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने एक आध्यात्मिक दुर्ग की नींव रखी थी, हम गुरु साहिब की रूहानियत को दुनिया भर की संगत तक पहुँचाने के लिए यह विनम्र सेवा आरंभ कर रहे हैं।”

