Punjabराज्य

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर आनंदपुर साहिब में ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत

Shanti Kumari12 November 2025 - 8:18 PM
2 minutes read
White City Project

Chandigarh : आध्यात्मिक और ऐतिहासिक नगरी श्री आनंदपुर साहिब की सुंदरता और पवित्रता को नए शिखर पर ले जाने तथा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी जयंती को श्रद्धापूर्वक मनाने के उद्देश्य से आज ‘व्हाइट सिटी’ प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई।

हरजोत सिंह बैंस ने किया प्रोजेक्ट का शुभारंभ

इस अवसर पर किला आनंदगढ़ साहिब कार सेवा के बाबा सतनाम सिंह जी द्वारा अरदास की गई और पंजाब के शिक्षा मंत्री एवं श्री आनंदपुर साहिब से विधायक हरजोत सिंह बैंस ने स्थानीय बस स्टैंड से पूरे शहर को सफेद रंग में रंगने के इस महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट का शुभारंभ स्वयं ब्रश चलाकर किया।

आध्यात्मिक नगरी को नया रूप देने की पहल

प्रोजेक्ट की दृष्टि के बारे में जानकारी देते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “आज हम श्री आनंदपुर साहिब को सुंदरता, शांति और श्रद्धा का प्रतीक बनाने की दिशा में अग्रसर हुए हैं। यह परियोजना हमारी समृद्ध विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वचन है। हम इस पवित्र नगरी की आत्मा को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम हर गली और कोने को स्वच्छ बना रहे हैं, सड़कों का नवीनीकरण कर रहे हैं और शहर को सफेद रंग में रंग रहे हैं।”

20,000 लीटर पेंट से सफाई और सौंदर्यीकरण

सभी समुदायों से मिल रहे समर्थन का उल्लेख करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि लोक-सेवा के भाव से प्रेरित व्यक्तियों ने प्रारंभिक चरण के लिए 20,000 लीटर से अधिक सफेद पेंट का योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि यह पहल सामुदायिक भावना और एकजुटता का सजीव उदाहरण है।

समुदाय से सहयोग की अपील

युवाओं और पंचायतों से इस महान सेवा में भाग लेने की अपील करते हुए  हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “हम अगले पाँच से सात दिनों में हर गली और हर मोहल्ले को कवर करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सफेद रंग इस पवित्र नगरी की सुंदरता को और भी निखारे।”

उन्होंने आश्वासन दिया कि इस प्रोजेक्ट को प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त रहेगा और इसे एक सतत अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके मौजूदा चरण के तहत श्री आनंदपुर साहिब के व्यापक और स्थायी सौंदर्यीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि नौवें पातशाह की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह नगरी गुरु साहिब की विरासत का आध्यात्मिक प्रतीक बन सके।

गुरु साहिब जी की शिक्षाओं की भावना को उजागर करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “इस पवित्र नगरी में, जहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने एक आध्यात्मिक दुर्ग की नींव रखी थी, हम गुरु साहिब की रूहानियत को दुनिया भर की संगत तक पहुँचाने के लिए यह विनम्र सेवा आरंभ कर रहे हैं।”

यह भी पढ़ें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari12 November 2025 - 8:18 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

12 November 2025 - 7:31 PM
Photo of तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

तरन तारन उपचुनाव में 60.95% मतदान…सिबिन सी ने जताया मतदाताओं और प्रशासन के प्रति आभार

12 November 2025 - 6:18 PM
Photo of पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर “लाइट एंड साउंड शो” का आयोजन

पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर “लाइट एंड साउंड शो” का आयोजन

12 November 2025 - 5:56 PM
Photo of योगी सरकार का बड़ा फैसला: नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, सुरक्षा और सहमति की नई शर्तें

योगी सरकार का बड़ा फैसला: नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों को दोगुनी मजदूरी, सुरक्षा और सहमति की नई शर्तें

12 November 2025 - 5:07 PM
Photo of पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

पंजाब ने रचा इतिहास….भगवंत मान सरकार को मिला देश का “टॉप अचीवर” अवॉर्ड, जानिए कैसे बना उद्योगों का पसंदीदा राज्य

12 November 2025 - 4:41 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 255वें दिन भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी सहित 102 नशा तस्कर गिरफ्तार

12 November 2025 - 2:44 PM
Photo of गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

गैंगस्टर-आतंकी नेटवर्क से जुड़े दो और सदस्य हथियार सहित गिरफ्तार, आरोपियों की ये थी योजना

12 November 2025 - 2:22 PM
Photo of पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

पंजाब सरकार ने 1012 गांवों में राहत वितरण पूरा किया, किसानों और परिवारों को करोड़ों का मुआवजा

12 November 2025 - 1:57 PM
Photo of पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

पंजाब सरकार का ‘पेंशनर सेवा मेला’ 13-15 नवंबर 2025 तक, पेंशनरों के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल पंजीकरण सुविधा

12 November 2025 - 1:46 PM
Photo of पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक वेस्ट ऑडिट के बाद प्रमुख ब्रांडों को समन, राज्य में जमीनी कार्रवाई करने के निर्देश

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक वेस्ट ऑडिट के बाद प्रमुख ब्रांडों को समन, राज्य में जमीनी कार्रवाई करने के निर्देश

12 November 2025 - 9:28 AM
Back to top button