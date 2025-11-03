Chandigarh : पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु त़ेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजित कार्यक्रमों के तहत गुरु साहिब से जुड़े इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए 4 नवंबर से राज्य के विभिन्न जिलों में ‘लाइट एंड साउंड शो’ की शुरुआत की जा रही है।

शो के लिए निर्धारित समय और स्थान

सौंद ने बताया कि 4 नवंबर 2025 को शाम 6 बजे से यह शो पठानकोट के लमीनी स्टेडियम, जालंधर के गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम, पटियाला के पोलो ग्राउंड, और फतेहगढ़ साहिब के खेल स्टेडियम माधोपुर में शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों की सभी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और 20 नवंबर तक ये शो पूरे पंजाब के सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे।

प्रदर्शित होगा नौवें पातशाह का जीवन और बलिदान

मंत्री ने आगे बताया कि इन ‘लाइट एंड साउंड शो’ के माध्यम से गुरु त़ेग बहादुर जी के संपूर्ण जीवन, उनके दर्शन और धर्म की रक्षा के लिए दिए गए उनके महान बलिदान को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। उन्होंने संगत से अपील की कि वे अपने परिवारों सहित इन शो में शामिल होकर इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी बनें।

सजाये जाएंगे 4 नगर कीर्तन

सौंद ने यह भी बताया कि श्री गुरु त़ेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों की शुरुआत 25 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब से हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा शहीदी कार्यक्रमों के तहत 19 नवंबर से 22 नवंबर तक 4 नगर कीर्तन भी सजाये जाएंगे, जिनकी शुरुआत श्रीनगर से होगी।

