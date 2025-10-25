Punjabबड़ी ख़बरराज्य

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : आयोजनों की शुरुआत के लिए पंजाब सरकार ने गुरु साहिब से लिया आशीर्वाद

Guru Tegh Bahadur 350th Martyrdom
गुरु साहिब से आशीर्वाद लेने नंगे पांव माथा टेकते मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री

Delhi News: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजनों की श्रृंखला की आज शुरुआत की। इसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने गुरुद्वारा सीस गंज साहिब में अरदास की।

शामिल मंत्रियों के नाम

“हिंद की चादर” के 350वें शहीदी दिवस की याद में हुई इस अरदास में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरजोत सिंह बैंस, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., तरुनप्रीत सिंह सौंद, गुरमीत सिंह खुड्डियां, बरिंदर कुमार गोयल, हरदीप सिंह मुंडियां और डॉ. बलबीर सिंह, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार छब्बेवाल, राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए।

नंगे पाव माथा टेकने पहुंचे मंत्रीगण

मंत्रीगण, अधिकारी और संगत लाल किला से नंगे पांव गुरुद्वारा सीस गंज साहिब माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के पवित्र शहीदी स्थलों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा में अतुलनीय बलिदान दिया था।

मंत्रियों ने लोगों को किया प्रेरित

मंत्रियों ने लोगों को गुरु जी के प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सार्वभौमिक संदेश का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गुरु साहिब द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के संदेश को फैलाने का है। उन्होंने कहा कि नवें गुरु साहिब का जीवन और दर्शन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का प्रकाशस्तंभ है। मंत्रियों ने बताया कि राज्य सरकार ने इस भव्य आयोजन को उचित ढंग से मनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।

मंत्रियों ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर साहिब ने मानवता के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। उन्होंने लोगों से गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादर जी ने मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिल्ली में अपना जीवन बलिदान किया जो विश्व इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है।

‘विश्व-भाईचारे के सच्चे प्रतीक थे नवें सिख गुरु’

मंत्रियों ने कहा कि नवें सिख गुरु धर्मनिरपेक्षता, एकता और विश्व-भाईचारे के सच्चे प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब का जीवन और दर्शन सदा मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत बने रहेंगे। उन्होंने बताया कि आज से शुरू होने वाली आयोजनों की श्रृंखला 25 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में संपन्न होगी। 1 से 18 नवंबर तक पंजाब के सभी जिलों में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किए जाएंगे, जो श्री गुरु तेग बहादर जी के महान जीवन और शिक्षाओं को दर्शाएंगे।

कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि गुरु साहिब जी से संबंधित कस्बों और नगरों में कीर्तन दरबार भी आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों का उद्देश्य लोगों को गुरु जी के दर्शन, उनके बलिदानों और शांति तथा मानवता के सनातन संदेश से अवगत कराना है, जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि 18 नवंबर को श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) में कीर्तन दरबार होगा और 19 नवंबर को वहीं से नगर कीर्तन प्रारंभ होगा, जिसमें कश्मीरी पंडित भी संगत में शामिल होंगे। यह नगर कीर्तन 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेगा।

मंत्रियों ने कहा कि इसके अलावा, 20 नवंबर को तीन नगर कीर्तन तख्त श्री दमदमा साहिब (तलवंडी साबो), फरीदकोट और गुरदासपुर से शुरू होंगे और 22 नवंबर को श्री आनंदपुर साहिब में एक साथ समापन होगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पंजाब सरकार 23 से 25 नवंबर तक श्री आनंदपुर साहिब में भव्य आयोजन करेगी। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए “चक्क नानकी” नामक विशेष टेंट सिटी स्थापित की जाएगी।

सर्व-धर्म सम्मेलन भी किया जाएगा आयोजित

मंत्रियों ने आगे बताया कि सर्व-धर्म सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जो गुरु जी के सद्भावना और विश्व-भाईचारे के संदेश का प्रतीक होगा। पवित्र नगर श्री आनंदपुर साहिब गुरु तेग बहादर जी के जीवन और शिक्षाओं को उजागर करने वाली विशेष प्रदर्शनी और ड्रोन शो की भी मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को समर्पित पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र श्री आनंदपुर साहिब में बुलाया जाएगा, जिसमें विशिष्ट हस्तियां गुरु साहिब के दर्शन, उनके मानवाधिकारों की रक्षा हेतु दिए बलिदान और धार्मिक स्वतंत्रता पर अपने विचार साझा करेंगी।

‘राज्य स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित’

मंत्रियों ने बताया कि 25 नवंबर को राज्य स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, साथ ही वन विभाग द्वारा “सरबत दा भला इकत्तरता” के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। यह भी बताया गया कि शहीदी समारोह के लिए विश्वभर के आध्यात्मिक नेताओं और संतों से विचार-विमर्श किया गया है, जिन्होंने अपने आशीर्वाद और मूल्यवान सुझाव दिए हैं। मंत्रियों ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार इन ऐतिहासिक आयोजनों का आयोजन करके गौरव का अनुभव कर रही है। उन्होंने देश-विदेश के श्रद्धालुओं और सिख संगत से इन आयोजनों में भाग लेने की अपील की।

