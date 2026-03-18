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शादी में दूल्हे की चमकदार एंट्री! कपड़ों में लगी लाइटें देख हंसी नहीं रोक पाए लोग

Shanti Kumari18 March 2026 - 4:28 PM
1 minute read
Viral News

Viral News : शादी-ब्याह में दूल्हे की एंट्री हमेशा खास होती है। कभी शाही घोड़ी, कभी लग्जरी कार, तो कभी डांस के साथ ग्रैंड आगमन। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हंसी से लोटपोट कर दिया है। वजह है दूल्हे का अनोखा और बेहद चमकदार अंदाज।

दरअसल, इस वायरल वीडियो में दूल्हा पारंपरिक शेरवानी या सूट की जगह पूरी तरह एलईडी लाइटों से सजी ड्रेस पहनकर बारात में नजर आता है। उसके कपड़ों से लेकर कंधों और सिर तक रंग-बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, जो लगातार चमकती रहती हैं। जैसे ही दूल्हा बारात के बीच चलता है, उसकी यह लाइटिंग ड्रेस दूर से ही सबका ध्यान खींच लेती है। पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे कोई चलता-फिरता डेकोरेशन पीस सड़क पर उतर आया हो।

यूजर्स दे रहे हैं मजेदार प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया यूजर्स इस अनोखे स्टाइल को देखकर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कोई इसे “चलता-फिरता बिजली का खंभा” बता रहा है तो कोई कह रहा है कि “अगर शादी में लाइट चली जाए तो दूल्हे को ही स्टेज पर खड़ा कर दो।” इन फनी कमेंट्स ने वीडियो को और भी वायरल बना दिया है।

आजकल शादियों में कुछ हटकर करने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी एंट्री को यादगार बनाने के लिए नए-नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस दूल्हे ने तो अपनी ड्रेस को ही आकर्षण का केंद्र बना दिया। यही वजह है कि यह वीडियो बार-बार देखा और शेयर किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें – नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को प्रस्तावित, DGCA ने जारी किया लाइसेंस

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Shanti Kumari18 March 2026 - 4:28 PM
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